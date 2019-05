Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia di "Un posto al sole", la longeva soap opera di Raitre ambientata nello storico Palazzo Palladini. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio alle ore 20:45 preannunciano una serie di colpi di scena che vedranno coinvolti diversi personaggi.

Tra questi, particolare attenzione verrà rivolta a Guido e Mariella, i quali si ritroveranno a discutere per l'organizzazione del battesimo del piccolo Lollo.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 13 al 17 maggio.

Qualcuno, infatti, tramerà alle spalle della coppia per boicottare il lieto evento e soprattutto la scelta del padrino. Intanto, nonostante il ritorno di Anita, Alex deciderà di continuare a lottare per conquistare una volta per tutte Vittorio.

Alex in preda ai dubbi dopo il ritorno a Napoli di Anita

Gli spoiler di "Un Posto al Sole" relativi agli episodi che verranno trasmessi dal 13 al 17 maggio si soffermanoo anche sulla tormentata storia d'amore tra Alex e Vittorio.

Pubblicità

La ragazza, infatti, in un primo momento si mostrerà alquanto sconfortata dal rientro a Napoli di Anita, convinta che questa situazione possa compromettere la sua relazione. Sarà Silvia a starle accanto, infondendole un pizzico di coraggio in più, nonostante i tentennamenti e le insicurezze della giovane.

Alex, però, deciderà di reagire e di rimboccarsi le maniche per non perdere Vittorio, per far sì che questi possa dimenticare per sempre Anita.

E così finalmente la coppia si abbandonerà alla passione, anche se la dipendente del Bar Vulcano continuerà a chiedersi se ciò basterà per cementare la loro unione.

Momenti di tensione tra Guido e Mariella dopo il boicottaggio della scelta del padrino di Lollo

Filippo proverà a superare il trauma relativo alla notizia della morte del fratello, e troverà un valido aiuto in Serena. La coppia, tra le altre cose, finalmente riceverà una piacevole notizia.

Pubblicità

Diversa la situazione per Roberto, il quale continuerà a vivere in uno stato di profonda frustrazione legata a causa della scomparsa di Tommaso. Ferri riceverà la visita inaspettata di Marina.

Intanto si avvicinerà sempre di più il giorno del battesimo del piccolo Lorenzo. Su tutti, ci saranno delle difficoltà legate alla scelta del padrino del bambino. Questa vicenda finirà per generare dei problemi nella coppia composta da Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia), i quali infatti finiranno per litigare, rischiando di compromettere la loro relazione.

Pubblicità

Infine Cerruti finalmente accetterà di presentarsi all'incontro con il potenziale nuovo partner.