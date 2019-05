La prossima settimana, come riportano le anticipazioni di "Un posto al sole", la soap in onda dal lunedì al venerdì su Raitre alle 20:45 circa, la bella Serena Cirillo sarà tra i principali protagonisti delle puntate. La donna, infatti, potrà intascare la prima parte dell'eredità del padre e, insieme a Filippo, rifletterà su come investire il denaro.

Serena incassa l'eredità: spoiler Un Posto al Sole prossima settimana

Serena sarà al settimo cielo quando potrà finalmente avvalersi della prima parte dell'eredità. La donna avrà mille progetti e finalmente potrà puntare a realizzarsi non solo come madre, ma anche come imprenditrice. La Cirillo comincerà a riflettere sul settore sul quale potrebbe investire il denaro, e il turismo le sembrerà la soluzione ideale. Tuttavia non mancheranno delle perplessità, poiché nella città di Napoli sono già presenti diverse strutture alberghiere e attività volte ai visitatori.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 20 al 24 maggio.

Serena si confronterà anche con Filippo, il quale le parlerà dell'idea del padre di utilizzare parte del denaro ricavato dall'eredità proprio nel terzo settore. Roberto, infatti, proporrà di avviare un'attività di noleggio di barche di lusso, che potrebbe avvalersi dell'appoggio di Marina.

Le anticipazioni di "Un Posto al Sole" riportano che Filippo resterà colpito positivamente da questa proposta, mentre Serena non ne sarà affatto convinta. La Cirillo, infatti, non potrà dimenticare tutta la tensione accumulata ai Cantieri quando lavorava a stretto contatto con Ferri: sarà questo il preludio di una crisi di coppia?

Giovanna ottiene la confessione da Constantin

Nella puntata di "Un Posto al Sole" del 13 maggio, Angela e Ciro sono riusciti a fornire l'identikit dell'uomo responsabile dell'aggressione di Franco e della Poggi.

La polizia si è messa immediatamente alla ricerca del sospettato, e l'episodio si è chiuso con due poliziotti che erano all'inseguimento di Constantin. Questi verrà arrestato e, stando agli spoiler dal 20 al 24 maggio, di fronte alle pressioni di Giovanna fornirà una testimonianza utile per procedere con l'arresto di Gaetano Prisco.

Franco si accorgerà che Ciro si comporta in maniera strana in presenza di Angela, dunque comincerà a pensare che il giovane possa essersi invaghito della moglie.

Marina, invece, farà sempre più fatica ad accettare la presenza di Alberto ai Cantieri, e per questo motivo elaborerà un piano per liberarsi finalmente di lui.

Andrea si scontrerà nuovamente con Arianna a causa della testardaggine di quest'ultima. La donna, infatti, non vorrà affatto rinunciare a tenere con sé la pistola al Caffè Vulcano. Infine Bice interverrà nella disputa tra Mariella e Salvatore, decidendo di prendere in mano la gestione della scelta del padrino di battesimo del piccolo Lollo.