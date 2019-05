Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato largo spazio alla storyline di Franco e Angela: i due dovranno fronteggiare una piccola crisi a causa di Ciro, ma la vera minaccia arriverà dal ritorno di Gaetano Prisco. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 6 al 17 maggio.

L'aggressione ad Angela

Gaetano Prisco (Fabio De Caro), assetato di vendetta, deciderà di rivolgere la sua ira anche contro Angela, rea, a suo avviso, di avergli fatto perdere la moglie.

Ciro (Vincenzo Alfieri) Angela (Claudia Ruffo)

L'uomo deciderà di inviarle contro il suo scagnozzo Constantin Balan (Antonio Kodinaj), che aveva ridotto precedentemente Franco (Peppe Zarbo) sulla sedia a rotelle. Mentre Angela (Claudia Ruffo) si recherà al centro di ascolto assieme a Giulia (Marina Tagliaferri), Costantin seguirà ogni suo spostamento. Il criminale, nelle puntate che andranno in il 9 e il 10 maggio, la aggredirà ma, fortunatamente, sopraggiungerà Ciro (Vincenzo Alfieri) che la salverà mettendo in fuga il delinquente.

Pubblicità

La rabbia di Franco

Dopo la sventata aggressione ai danni di Angela, la situazione precipiterà. Prisco, iracondo per il secondo fallimento di Costantin, si renderà conto di avere poche opzioni a sua disposizione, mentre Franco, stanco di starsene lì a guardare, tornerà a vestire i panni dell'eroe e deciderà di passare all'azione. Angela, nel vedere il marito fuori di sé dalla rabbia, chiederà a Ciro di tenerlo d'occhio per evitare che possa mettersi nei guai.

Il ragazzo rischierà in prima persona la sua vita pur di risolvere l'ingarbugliata situazione e riuscirà ad uscirne indenne, facendo arrestare Costantin.

Franco contro Prisco

Nonostante il commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) lo incalzi con le sue domande, Costantin reggerà agli interrogatori e non farà mai il nome di Prisco. Franco, stufo della situazione, deciderà di passare ai fatti ed escogiterà un piano molto semplice per far uscire Prisco allo scoperto.

Pubblicità

Boschi lo provocherà deliberatamente, con un gesto che il boss non apprezzerà, e le conseguenze di tale atto potrebbero rivelarsi molto più gravi del previsto. Nel frattempo anche Giovanna penserà ad una strategia per incastrare Prisco e Costantin.

Ciro si avvicina ad Angela

Negli episodi precedenti, tutti i fan avevano notato quanto Ciro si stesse avvicinando ad Angela, e il pianto liberatorio, di quest'ultima tra le sue braccia, aveva fatto sussultare i telespettatori.

Pubblicità

Ebbene questa storia avrà un seguito, la situazione particolarmente delicata e il fatto che Ciro salvi la donna da un'aggressione, porterà il ragazzo ad avvicinarsi molto ad Angela. Nonostante Ciro abbia un grande rispetto per Franco, il ragazzo non potrà fare a meno di compiere un gesto che spiazzerà totalmente Angela mettendola seriamente in difficoltà con lui e Franco.