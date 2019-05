Nella puntata andata in onda ieri sera di Un posto al sole abbiamo visto che Filippo ha deciso di tornare a Napoli mentre Roberto è rimasto in Messico per portare avanti le pratiche burocratiche relative al trasporto della salma di Tommaso in Italia. Le trame si complicheranno notevolmente, come confermano le anticipazioni dal 20 al 24 maggio. Franco scoprirà che Ciro si è innamorato di Angela.

La felicità di Serena e Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole, la soap che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella striscia pre-serale di Rai 3, ci comunicano che Filippo tornerà a Napoli dopo la brutta avventura in Messico e condividerà una bella notizia con la moglie.

Anticipazioni Upas 20-24 maggio: Franco scopre che Ciro si è invaghito di Angela

La villa di Gigi Del Colle, infatti, avrà un acquirente; prima che si svolga il compromesso, lui e Serena dovranno prendere una decisione riguardante il destino di tutto quel denaro. Proprio in quel momento Roberto, tornato anch'esso in Italia, farà loro una proposta inattesa. Serena però non prederà bene l'idea imprenditoriale di Roberto per cui se la prenderà con Filippo. Parallelamente a tale vicenda, vedremo che Constantin, dopo l'arresto, rilascerà finalmente una testimonianza riguardante Gaetano Prisco che sarà così arrestato da Giovanna.

Franco ne sarà felice ma allo stesso tempo noterà che tra Angela e Ciro vi è un certo disagio.

Intanto i preparativi per il battesimo di Lollo andranno avanti e Guido spererà sempre più di essere scelto come padrino del bambino. Cerruti, invece, racconterà a Mariellina del suo ultimo appuntamento conclusosi in maniera davvero negativa .Infine, per mettere fine alle tensioni tra la vigilessa e Salvatore riguardante la scelta del padrino del bambino, Bice deciderà di prendere lei stessa una decisione.

Spoiler Upas al 24 maggio

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 20 al 24 maggio ci raccontano che tornerà la tensione tra Arianna ed Andrea a causa della decisione della donna di tenere una pistola, mentre Franco scoprirà che il suo amico Ciro si è preso una cotta per Angela. Il Boschi, quindi, deciderà di affrontare subito il pugile. Frattanto Marina continuerà a non sopportare la presenza di Alberto ai Cantieri mentre quest'ultimo, sempre più invaghito di Clara, vorrà chiarire con lei a tutti i costi la natura della loro relazione.

Vedremo poi che Andrea continuerà ad avere problemi con Arianna anche perché quest'ultima deciderà di tenere la pistola a Caffè Vulcano mentre Patrizio, sempre più frenetico, riscuoterà il tanto meritato successo nel locale di Silvia. Infine Marina, dopo l'ennesimo rifiuto da parte di Ferri, deciderà di andare avanti dritta per la sua strada e riprenderà a spiare e a controllare il pc. Nadia, invece, comunicherà a Renato che presto i suoi genitori verranno a Napoli a trovarli.