Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 3 al 7 giugno si concentrano ancora sullo stato di Patrizio, alle prese con un difficile tentativo di disintossicarsi dall'uso di anfetamine. Ma proprio in questo momento difficile, il figlio di Ornella e Raffaele potrebbe rendersi conto di provare ancora dei sentimenti per la sua ex fidanzata.

Spazio anche ad Alex che, preoccupata per i continui ritardi al Vulcano, prenderà un'importante decisione sul suo nuovo domicilio. Non potranno mancare i nuovi intrighi di Alberto Palladini, oltre che un'inaspettata richiesta di Guido a Mariella. I sogni della vigilessa potrebbero finalmente realizzarsi anche se dovrà fare i conti con il segreto che tiene da fin troppo tempo con l'uomo che ama.

Upas anticipazioni: Mariella non vuole sposare Guido

La soap partenopea Un Posto al Sole tornerà in onda anche la prossima settimana su Rai 3, a partire dalle ore 20:45.

Anticipazioni Un posto al sole: Guido sorpreso dal rifiuto di Mariella

Nelle puntate in programma dal 3 al 7 giugno, Marina porterà avanti il suo piano per liberarsi una volta per tutte di Alberto. Clara, che è stata coinvolta in questo progetto, potrebbe rimettere tutto in discussione a causa di un senso di colpa inaspettato. Nel frattempo, Filippo dovrà decidere se farsi coinvolgere nel progetto imprenditoriale del padre, ma Alberto lo precederà, proponendo alla Giordano di dedicarsi anche al chartering turistico.

Il battesimo di Lorenzo si avvicinerà e Cerruti deciderà di incontrare Michele per chiedergli di fare da padrino al bambino. La situazione avrà degli esiti divertenti e sarà compito di Guido aiutare Michele e Cerruti a risolvere un equivoco. Del Bue, però, avrà anche altro a cui pensare. Dopo i tentennamenti che in passato lo avevano portato alla rottura con Mariella, il Comandante dei Vigili Urbano deciderà di chiedere all'amata di sposarlo, non prima di avere chiesto un consiglio ad Assunta.

Alla fine, la proposta verrà fatta, ma Mariella rifiuterà. Il motivo? Il senso di colpa sempre più forte che proverà verso Guido per la bugia sulla paternità di Lollo.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Alex potrebbe trasferirsi in Terrazza

Proseguendo con le anticipazioni di Upas della prossima settimana, Rossella cercherà di stare vicina a Patrizio, pur scontrandosi nuovamente con lui. E il loro faccia a faccia non resterà privo di conseguenze dato che il giovane Giordano si renderà conto di provare ancora dei sentimenti per la sua ex fidanzata.

Alex continuerà ad arrivare in ritardo al lavoro e capirà di dover trovare una soluzione ai problemi del traffico. Scoprirà così che alla Terrazza si è liberata una stanza e rifletterà sulla possibilità di trasferirvisi. Si preparerà, quindi, ad apprendere la risposta degli altri inquilini: sarà positiva? Franco, Filippo e le rispettive famiglie si prepareranno a partire per il parco divertimenti ma, all'ultimo momento, dovranno risolvere un problema che riguarderà Jimmy.