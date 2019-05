Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini. I personaggi stanno vivendo un periodo importante che li metterà di fronte a delle scelte più complesse del previsto.

Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 27 fino a venerdì 31 maggio alle ore 20:45 fanno notare che, dietro il ritorno di Patrizio, si celerà un segreto inaspettato. Il giovane Giordano assumerà un comportamento che provocherà delle perplessità da parte degli amici e dei familiari.

Lo chef potrà godersi il meritato successo, ottenuto di ritorno dallo stage nelle Langhe, ma non riuscirà a ritrovare la serenità a dimostrazione di una ferita insanabile.

Si tratta della fine della storia con Rossella che ha causato il dispiacere del fratello di Diego (Francesco Vitiello). Il ragazzo non ha mai smesso di amare la figlia di Silvia. Rossella (Giorgia Gianetiempo), dal canto suo non si accorgerà dello stato d'animo di Patrizio e si dirà contenta per il ritorno a Napoli dell'ex fidanzato. La situazione si metterà nel peggiore dei modi per Patrizio che finirà per stravolgere il proprio modo di fare dimostrando di essere su di giri.

La preoccupazione dell'amico di Patrizio per quanto successo

Vittorio (Amato D'Auria) comincerà a interrogarsi sui motivi dello strano atteggiamento dell'amico e cercherà di capire cosa stia succedendo a Patrizio che appare irriconoscibile agli occhi delle altre persone. Il figlio del comandante si renderà conto del fatto che la questione è molto complicata e vorrà arrivare a risolvere la situazione il prima possibile. Il fidanzato di Alessandra comprenderà che Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) fa uso di anfetamine e avrà intenzione di aiutare il cuoco a uscire dal periodo di depressione.

Cerruti parla con Mariella riguardo all'incontro galante

Il radiofonico penserà che sia arrivato il momento di dare un aiuto concreto all'amico per non lasciarlo in solitudine. Il ragazzo si sentirà in dovere di fare qualcosa per Patrizio che, in precedenza, gli è stato vicino per risolvere le questioni sentimentali. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) non sarà intenzionato a raccontare la verità a Vittorio ma quest'ultimo riuscirà a far parlare l'amico e scoprirà il motivo del malessere riconducibile a Rossella.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Cerruti che sarà impegnato nella scelta del padrino e finirà per raccontare a Mariella (Antonella Prisco) il modo in cui è andato l'incontro con la persona conosciuta in chat.