Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, martedì 30 aprile 2019, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della seconda puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura, tornata ufficialmente in Rai dopo la parentesi Mediaset. Su Rai 1 prosegue l'appuntamento con la fiction dedicata a L'Aquila post-terremoto, mentre su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata della trasmissione Le Iene.

The Voice vince la gara degli ascolti del 30 aprile: il trionfo di Simona Ventura

Il verdetto degli ascolti della giornata di ieri, martedì 30 aprile, ha sancito che il programma più visto del prime time è stato The Voice condotto da Simona Ventura.

La trasmissione ha registrato una media di oltre 2.4 milioni di spettatori arrivando a toccare l'11.40% di share con picchi di oltre il 13-14% durante la messa in onda.

Un ottimo risultato, che conferma il buon esordio di questa stagione del talent show, il quale ha in giuria Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi D'Alessio e Gue Pequeno. Grazie a questi ascolti, The Voice ha conquistato la palma d'oro della prima serata, battendo nettamente tutte le altre proposte generaliste trasmesse sia sua canali Rai che su quelli Mediaset.

Grande successo per The Voice anche sul fronte social: l'hashtag ufficiale della trasmissione ha raggiunto la prima posizione della classifica dei trend topic del nostro Paese.

Male Rai 1 con la fiction L'Aquila - Grandi speranze

Tornando agli ascolti della giornata di ieri 30 aprile, in prime time si segnala gli ascolti sempre più bassi della fiction L'Aquila - Grandi speranze, che a quanto pare non riesce a far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia. La puntata di ieri sera è stata vista da una media di 2.1 milioni di spettatori, ottenendo appena il 9.40% di share.

Su Canale 5 è andata un po' meglio l'ennesima riproposizione del film Il 7 e l'8 con Ficarra e Picone, seguita da una media di 2.2 milioni con uno share del 9.72%. Resiste l'appuntamento del martedì con Le Iene, che ieri sera ha ottenuto un ascolto di 1.8 milioni di spettatori arrivando al 10.60%. Ottimi ascolti anche per la puntata serale della soap opera Il Segreto che su Rete 4 è stata seguita da una media di 1.7 milioni con il 7.30%.

In daytime, sempre ottimi ascolti per il game show L'Eredità, che nel gioco ha ottenuto una media di oltre 4 milioni di spettatori arrivando a toccare il 24% di share.

In access prime time, invece, ascolti in leggero calo per Striscia la notizia condotto attualmente dalla coppia Gerry Scotti - Michelle Hunziker. La puntata di ieri sera è stata vista da 3.9 milioni di spettatori con il 16%.