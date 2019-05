Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti televisivi della giornata di ieri, sabato 4 maggio, che nel prime-time è stata caratterizzata dalla sesta sfida tra "Ballando con le Stelle" condotto da Milly Carlucci e "Amici 18", il talent-show della De Filippi che si avvia verso il gran finale di questa stagione.

Un confronto che in queste settimane ha visto trionfare quasi sempre lo show di Raiuno che quest'anno ha recuperato ascolti, imponendosi al cospetto dei numeri della De Filippi. Anche ieri sera la Carlucci è riuscita a sconfiggere a colpi di auditel la sua diretta competitor su Canale 5.

Ascolti Tv sabato 4 maggio: Ballando con le Stelle batte Amici.

Ballando con le Stelle vince la gara degli ascolti del 4 maggio e batte il serale di Amici 18

La sesta puntata del serale di "Amici 18" (durante la quale non c'è stata alcuna eliminazione diretta, se non quella di Valentina al termine della ripetizione della sfida con Mameli) ha ottenuto un ascolto netto di quasi 4 milioni (3.987.000) di spettatori, arrivando a toccare punte del 21.20% di share. Rispetto alla scorsa settimana, il programma della De Filippi ha perso quasi due punti percentuali di share, tornando così alla media delle prime puntate che si erano mantenute sulla soglia del 20-21%.

Pubblicità

Per quanto riguarda, invece, la sesta puntata di "Ballando con le Stelle" di ieri sera, segnaliamo che lo show di Milly Carlucci ha ottenuto una media di 4,5 milioni di spettatori nella prima parte in onda dalle 20:45 alle 21:55, conquistando uno share del 20%.

Nella seconda parte, invece, la media è stata di 3.953.000 spettatori, pari ad uno share che ha toccato la soglia del 22.60% con picchi di oltre il 28% durante la messa in onda e la proclamazione dei due eliminati della settimana.

Una puntata decisamente scoppiettante quella di "Ballando con le Stelle", durante la quale sono stati eliminati ben due concorrenti: Manuela Arcuri ed Enrico Lo Verso, infatti, hanno dovuto abbandonare la trasmissione, anche se potranno ancora sperare nel ripescaggio di sabato prossimo, quando una delle coppie escluse sarà reintegrata nella competizione.

Situazione differente, invece, per il talent-show della De Filippi, che questa settimana non ha decretato alcuna eliminazione al termine del confronto tra Mameli e Umberto, rimandando tutto a sabato prossimo.

Pubblicità

Maria De Filippi sconfitta ancora una volta da Milly Carlucci al sabato sera

E così, per la quinta settimana consecutiva, la trasmissione di Raiuno è riuscita a battere la "regina degli ascolti" di casa Mediaset che quest'anno le sta provando davvero tutte per cercare di riportare in auge il serale di "Amici" che sta soffrendo molto la collocazione al sabato sera, quando i giovani non sono in casa e quindi non possono seguire in diretta il programma.

Pubblicità

Quest'anno sembra proprio che non ci sia partita e che la gara degli ascolti del sabato sera sia appannaggio esclusivo di "Ballando con le Stelle", complice anche un cast tra i più riusciti in assoluto degli ultimi anni. La Carlucci, infatti, è riuscita a mettere insieme dei Vip che stanno dimostrando di avere un'ottima predisposizione verso il ballo, rendendo la gara ancora più intrigante e appassionante per il pubblico che non si perde una puntata dello show del sabato sera di Raiuno.

Riuscirà la De Filippi a riprendersi la leadership degli ascolti durante le prossime settimane di programmazione del suo Amici? La sfida si preannuncia sempre più difficile, complice anche l'addio dei due direttori artistici che hanno lasciato definitivamente il serale.

In daytime buoni ascolti per Linea Verde e Linea Blu

Sempre in prime-time, da segnalare gli ottimi ascolti della trasmissione di divulgazione scientifica "Sapiens", che su Raitre ha ottenuto una media di circa un milione e mezzo di spettatori, arrivando a toccare la soglia del 7% nella difficile e competitiva serata del sabato. In daytime, invece, buoni ascolti per "Linea Verde Life", arrivata a 2,1 milioni di spettatori con il 15% di share.

Nel pomeriggio se l'è cavata bene anche "Linea Blu" con ascolti di 2 milioni di telespettatori per uno share del 12.60%. In seconda serata, invece, record per il programma "Top-Tutto quanto fa tendenza", che su Raiuno - complice anche l'ottimo traino lasciato da "Ballando con le Stelle" - ha ottenuto il 13.70% di share con più di un milione di spettatori nonostante l'ora tarda.