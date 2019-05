In una recente intervista rilasciata al giornale "Libero Quotidiano", il cantante ed attuale giudice di The Voice Of Italy Marco Castoldi, in arte Morgan, ha rivelato che il prossimo 5 giugno avverrà ai suoi danni la procedura di esproprio sull'immobile di sua proprietà, a Monza. "La casa ha la mia anima", aveva dichiarato nel corso dell'intervista in questione il cantante, il quale era riuscito ad acquistare la sua casa lavorando da stacanovista, fino ad estinguere il mutuo che aveva acceso sua madre.

Pubblicità

Pubblicità

Per via di un procedimento giudiziario avviato dall'ex-moglie di Morgan, Asia Argento, la quale rivendica la mancanza degli alimenti dovuti da parte dell'ex marito alla loro figlia, Anna Lou, il cantante subirà lo sfratto il prossimo 5 giugno.

Nel corso della sua intervista, il coach di The Voice Of Italy ha lanciato un appello alle sue ex, Asia Argento e Jessica Mazzoli, chiedendo alle donne di aiutarlo a trovare una soluzione per il pagamento dei suoi debiti.

Asia Argento a Morgan: "Drogarti sarà meno facile". Blasting News

Ma l'ex-moglie Asia Argento sembra essersi categoricamente rifiutata di aiutare il padre di sua figlia, lanciando un messaggio ritenuto da molti "cruento" tra le sue Instagram stories.

Asia Argento e il messaggio su Instagram contro Morgan

Dopo il pignoramento e la conseguente vendita all'asta dell'immobile di sua proprietà, Morgan potrebbe vedersi costretto a vivere in strada o almeno questo è quanto lo stesso cantante teme che possa accadere. “Se verranno a sbattermi fuori, dormirò sul marciapiede davanti a casa – ha spiegato Morgan, parlando a Libero - Come un cane che non vuole abbandonare la propria dimora.

Pubblicità

Non la lascerò facilmente, c’è tutta la mia vita umana e professionale”.

Attraverso il suo profilo Instagram, l'attrice Asia Argento ha rilasciato per iscritto alcune righe in una story condivisa con i follower, contenente una foto di lei con gli occhi girati e la base musicale di "F*ck you" di Lilly Allen, che fa da colonna sonora alla storia. “Che mestizia, Morgan - ha scritto l'attrice - Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina, sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, drogarti sarà meno facile”.

A seguito del suo messaggio lanciato al popolo del web e in risposta all'appello di Morgan rivolto alle sue ex, Asia Argento ha a quanto pare deciso di chiudere il suo profilo Instagram, presumibilmente a causa delle molteplici critiche giunte da parte degli hater, che le contesterebbero le parole pesanti destinate al suo ex marito online.

Le parole spese dalla sostenitrice del movimento MeToo contro il coach di The Voice sembrano aver diviso a metà l'opinione del popolo del web. Molti sono i commenti di solidarietà dedicati a Morgan, dagli utenti sui social-network.