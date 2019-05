Sembrano sempre più vicini Asia Argento e Matt Skiba. Dalla prima foto pubblicata insieme a dicembre dello scorso anno, i due hanno continuato ad aggiornare i loro profili Instagram con immagini che li ritraggono insieme, arricchendo il tutto con commenti che lasciano intendere che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Pubblicità

Pubblicità

"Soulmates forever", anime gemelle per sempre, era il commento a quel selfie del 18 dicembre 2018, con il cantante degli Alkaline Trio e Blink 182 che bacia Asia sulla fronte. Qualche giorno fa i due hanno trascorso del tempo insieme a Roma, Asia ha pubblicato una loro immagine abbracciati su un balcone, Matt Skiba, la foto del Colosseo e poi un selfie allo specchio affianco all'attrice e regista accompagnata dalla didascalia: "Arrivederci Roma!

Asia Argento: L'unico introito che potevo avere era raccontare i ... - fanpage.it

Grazie mille Asia per il periodo così bello in quella città antica. Ti amo moltissimo, mia dolce amica". Ma che sia solo amicizia si fa fatica a crederlo: non c'è praticamente foto di Asia Argento in cui non ci sia un commento del musicista, che si tratti di cuori o complimenti, "goddess", dea, ad esempio e, allo stesso modo, sul profilo di lui Asia interviene quasi sempre, "Mio" gli ha scritto sotto l'immagine di una poesia che Skiba le ha dedicato, che ha dedicato alla sua #ComaGirl.

Pubblicità

Probabile quindi che sia lui la nuova fiamma di Asia Argento, di sicuro i due si stanno frequentando da più tempo del mese che l'attrice ha trascorso con Fabrizio Corona. Era novembre 2018 quando di Corona Asia diceva: ''Ho visto in lui qualcosa di rotto, che poi c'è anche dentro di me. Forse vedere la sua anima così mi ha portato ad abbracciarlo e far nascere un grande amore''. Solo un mese dopo, invece, scriveva su Instagram "scendo da 'sta giostra", giustificando la rottura con "la piega che stava prendendo la storia sui media".

Insomma, troppo Gossip.

Anche ora però, vedendo Asia Argento e Matt Skiba piuttosto vicini, gli utenti dei social network si dividono tra chi incoraggia l'attrice ad andare avanti e chi invece accusa Asia per aver dimenticato troppo presto Anthony Bourdain, lo chef, personaggio televisivo, che è stato suo compagno fino a quando non si è tolto la vita, a giugno 2018, o chi crede alle parole dell'attore Jimmy Bennett che sostiene che Asia Argento abbia abusato di lui quando era minorenne (rivelazioni che sono costate ad Asia il posto di giudice all'ultima edizione di X Factor).

Pubblicità

Quindi, sotto alle foto con Matt Skiba, si alternano commenti positivi come: "Sono felice di vederti andare avanti con la tua vita" a messaggi di haters: "il karma ti si ritorcerà contro". Addirittura c'è chi definisce Asia Argento "vile" perché crede che lei "abbia fatto sesso con un ragazzino".