Durante la settimana puntata di Ballando con le Stelle, la coppia formata da Mia Gabusi e Marco Leonardi è stata eliminata definitivamente dal programma. Nonostante i due abbiano smesso di frequentarsi di fronte alle telecamere potrebbe continuare la loro conoscenza fuori dagli studi Rai per via di una speciale amicizia instaurata. La scorsa settimana il giovane youtuber con il suo comportamento nei confronti della sua maestra, aveva incuriosito il pubblico da casa e tutta la giuria: quando i giurati avevano chiesto alla coppia di ballo se avessero già intrapreso una relazione.

Ballando con le Stelle, Marco Leonardi tenta di baciare Mia Gabusi: la maestra lo rifiuta.

Mentre Mia era apparsa piuttosto imbarazzata, Marco aveva sorpreso tutti ammettendo il feeling: 'C'è grande intesa tra noi due'.

Ieri, al termine della perfomance valida per tornare di nuovo in gara, i due giovani hanno sorpreso ancora una volta i tanti telespettatori. Alla fine della prova moltissimi italiani sintonizzati con il programma hanno assistito ad un colpo di scena: il concorrente in gara ha cercato di rubare un bacio alla sua maestra di ballo.

La reazione della ragazza, però, ha colto un po' tutti di sorpresa e, forse, anche lo stesso allievo. La giovane maestra bolognese ha rifilato un bel due picche a Marco Leonardi. Con tutta probabilità Mia ha reagito così perché presa dall'emozione. La diretta interessata, inoltre, ha cercato di spiegare alla giuria che tra lei e il bel siciliano al momento non c'è nessuna relazione.

Dal punto di vista della gara, l'esibizione di Mia e Marco è stata premiata da tutti i membri della giuria.

Per la prima volta Ivan Zazzaroni ha rivelato di aver visto finalmente ballare il concorrente. Anche Carolyn Smith ha dichiarato di essere rimasta soddisfatta dalla coppia. Il giudizio della giuria purtroppo è stato ribaltato dal televoto. Mia Gabusi e Marco Leonardi non sono riusciti ad imporsi sulla coppia formata da Enrico Lo Verso e Samantha Togni.

Sabato 18 maggio: Ballando verrà sospeso

Ballando con le stelle settimana dopo settimana si avvicina al gran finale di stagione.

Sabato, 18 maggio, tutti gli amanti del dance-show di Rai1 condotto dal duo Carlucci-Belli dovrà assistere ad un interruzione forzata. I vertici Rai hanno deciso di mandare in onda l'Eurovision Song Contest che quest'anno si svolge a Tel Aviv. Tra i cantanti in gara per l'Italia ci sarà il vincitore della 69' edizione del Festival di Sanremo Mahmood. La semifinale di Ballando con le stelle è solamente rimandata di una settimana. Questa volta le semifinali del programma verranno trasmesse in due puntate: venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio.

Una decisione forse presa per via della rivalità con Mediaset: in quei giorni, infatti, su Canale 5 andrà in onda anche la finale di Amici.