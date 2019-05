Nel corso della nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, la trasmissione del mercoledì sera condotta da Barbara D'Urso, si è tornato a parlare del caso del finto matrimonio di Pamela Prati. La conduttrice, che in queste settimane si è occupata dello 'scoop' dell'anno, ha usato termini e parole molto forti nei confronti della showgirl, la quale era andata proprio da Barbara D'Urso a dichiarare per la prima volta in televisione di aver trovato l'anima gemella e di essere pronta per il matrimonio dopo che per anni si era messa alla ricerca del principe azzurro.

Live, la D'Urso perde le staffe contro Pamela Prati

E così nel corso della nuova puntata di Live, in onda su Canale 5, la D'Urso ha mandato in onda un mix delle varie intervista Rai-Mediaset che la Prati ha rilasciato in questi mesi dove parlava insistentemente del fatto che fosse diventata 'mamma e moglie'.

A proposito dei due bambini che diceva di aver preso in affido, la Prati ha raccontato più volte aneddoti riguardanti questa sua nuova vita. "Vado a prenderli a scuola, grazie a loro sono tornata a prendere l'aereo". - aveva dichiarato la Prati.

Tutto questo, però, non corrisponde alla realtà dei fatti e soltanto adesso la showgirl ha confessato tutto anche se sostiene di essere stata plagiata dalle sue ormai ex agenti. Tuttavia Barbara D'Urso questa sera si è scagliata duramente nei confronti di Pamela Prati e, rivedendo l'intervista che le aveva concesso a Domenica Live un po' di mesi fa, ha letteralmente perso le staffe.

Barbara D'Urso contro Pamela Prati

La conduttrice di Live - Non è la D'Urso si è chiesta come si sia permessa la Prati di mettere in mezzo la storia dei bambini presi in affido e di andare a sbandierarla in televisione quando in realtà non c'era nulla di vero. "Ma cosa ne sai tu cosa vuole dire essere mamma di due bambini in affido" - ha urlato la D'Urso visibilmente nervosa durante la diretta del suo programma in onda su Canale 5.

L'attacco in diretta tv contro la show girl

La presentatrice ha ammesso che la questione dei bambini la rende particolarmente nervosa perché ci sono tantissime persone che ogni giorno lottano seriamente per riuscire ad avere l'affido.

"Vieni qui, guardami negli occhi" - ha aggiunto la D'Urso, la quale ha rinnovato il suo invito alla Prati, dopo l'intervista di un paio di settimane fa quando la showgirl sosteneva ancora l'esistenza di Mark Caltagirone.

Ma quello della D'Urso non è stato l'unico duro attacco nei confronti della Prati durante la puntata di Live di questa sera. Anche l'opinionista Karina Cascella si è scagliata duramente contro di lei ed ha ribadito che da mamma non può non dire che la Prati deve vergognarsi per tutta la situazione che ha creato.