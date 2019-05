Beautiful, la longeva soap opera statunitense come di consueto regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena. In particolare, le anticipazioni di Beautiful per la puntata di oggi sabato 18 maggio raccontano del matrimonio tra Steffy e Bill che verrà annullato dalla Forrester, la quale otterrà comunque le sue quote societarie.

Inizialmente Steffy sembrava avere superato le sue titubanze in merito alla relazione con Bill, anche per dare un padre alla piccola Kelly. Le pressioni da parte dell'uomo, affinché si celebri il matrimonio il prima possibile, la porteranno a cambiare idea, pur conoscendo le conseguenze che questa decisione porterà con sé: dovrà crescere da sola sua figlia, senza un padre.

Steffy annulla le nozze

Nel dettaglio, le anticipazioni di Beautiful per oggi 18 maggio raccontano della lunga e difficile decisione che sarà presa da Steffy Forrester.

Beautiful, Steffy annulla il matrimonio con Bill.

Inizialmente deciderà di convolare a nozze con Bill, ignorando i pareri e i consigli dei suoi parenti. La scelta della donna dipendeva anche dal futuro della piccola Kelly, la quale avrebbe necessità di un costante e presente affetto paterno. In cambio dell'iniziale ''sí'' al matrimonio, la Forrester chiederà che le vengano date alcune quote della Forrester Creation. Bill insisterà affinché il matrimonio venga celebrato il prima possibile, indispettendo Steffy.

Quest'ultima, dopo una accurata riflessione, deciderà di annullare le nozze. Bill, rendendosi conto di non essere ricambiato da Steffy, deciderà di rinunciare ai suoi sentimenti cedendole comunque le sue quote di maggioranza.

Spoiler USA, Bill ha un'altra relazione 'complicata'

Se nelle puntate italiane a tenere ancora banco sarà l'innamoramento di Bill per Steffy Forrester, le anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti raccontano dell'amore tra lo stesso Bill ed un'altra donna, Katie.

Quest'ultima metterà alla prova Spencer assoldando Shauna affinché possa sedurre Bill e allo stesso tempo smascherare le sue intenzioni. Dietro a questo ''diabolico'' piano si nasconde semplicemente una mancanza di fiducia nei confronti di Bill: la Forrester, sebbene sia perdutamente innamorata di lui, non riesce a lasciarsi andare. Accetterà la proposta di matrimonio dello Spencer? Lo sapremo sicuramente grazie alle prossime anticipazioni della popolarissima soap opera americana.

