Mancano solo pochi giorni al ritorno di Steffy Forrester nelle puntate americane di Beautiful. Dopo un'assenza durata circa cinque mesi, l'attrice Jacqueline MacInnes Wood si rivedrà in scena a partire dalla puntata del 23 maggio. Non sarà sola, perché al suo fianco ci saranno anche le figlie Kelly e Phoebe, che l'avevano seguita nella trasferta a Parigi.

Pubblicità

Pubblicità

E proprio questo gradito ritorno coinciderà con la crisi insanabile del matrimonio di Hope e Liam, che giungerà al capolinea nelle puntate della prossima settimana. Guai a pensare, però, che Steffy sia coinvolta nella rottura della coppia. Al contrario: la Forrester non avrà nessun ruolo nella vicenda e sarà la prima ad essere sorpresa da tale decisione. Un ruolo di primo piano sarà invece assunto da Thomas che, con i suoi intrighi, riuscirà a toccare un tasto dolente nella vita dei coniugi Spencer, già molto scossi dalla 'perdita' della figlia Beth.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope al capolinea per colpa di Thomas (e non solo)

Anticipazioni: la finta lettera di Caroline

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane della prossima settimana, Hope vivrà una fase di forte crisi dopo la dichiarazione di Thomas. Quest'ultimo ha tentato di baciarla, dopo averle confermato di non avere mai smesso di amarla. Il rampollo Forrester farà leva sul tasto dolente di Hope, ovvero il fatto che Liam dovrebbe formare una famiglia insieme a Steffy e alle due bambine.

Pubblicità

Il figlio di Ridge ricorderà alla Logan che lei potrà essere felice insieme a lui e a Douglas, ricordandole come il bambino la consideri già la sua nuova mamma. E per suffragare tale ipotesi, Thomas inventerà una nuova bugia, che potrebbe rappresentare la base del suo futuro rapporto con Hope. Le farà leggere una finta lettera di Caroline (in realtà, scritta da lui), nella quale lei prima di morire ha rivelato di considerare Hope la madre perfetta per il proprio figlio. E tali parole colpiranno nel vivo una già provata Logan.

Trame americane Beautiful: Lope al capolinea

Non ci sono più dubbi in merito alla rottura imminente dei Lope (pseudonimo usato per definire Liam e Hope). Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 24 maggio confermano che i coniugi Spencer condividono un momento commovente e straziante mentre il loro matrimonio si sgretola intorno a loro. Hope, infatti, sarà influenzata dalla lettera scritta da Caroline prima della morte anche se questa non potrà essere considerata l'unica vera ragione della rottura.

Pubblicità

Fin dalla 'morte' di Beth, la Logan in varie circostanze si è detta certa che Liam non potrà mai essere felice insieme a lei, soprattutto considerando l'assenza di un bambino che li leghi. Nel frattempo, Hope avrà anche un motivo di cui sorridere dato che potrà riabbracciare la piccola Phoebe, per la quale continuerà a provare un profondo e inspiegabile affetto. La storyline dello scambio delle culle sembra però ancora lontana dall'essere risolta, come lo stesso produttore esecutivo Bradley Bell ha ammesso in occasione del red carpet dei Daytime Emmy Awards.