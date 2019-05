La fine del matrimonio di Hope e Liam è ormai una certezza nelle puntate americane di Beautiful. La coppia non è riuscita a superare la disperazione per la 'morte' della figlia Beth e si è trovata a fare i conti con le diverse aspirazioni per il futuro: lei non intende provare ad avere altri figli e ritiene che Liam debba tornare da Steffy, mentre lui ha cercato di fare il possibile per salvare un rapporto già compromesso.

In questa complicazione si è aggiunto il ruolo di Thomas, che con le sue bugie ha toccato i tasti dolenti, facendo credere a Hope che Caroline abbia visto in lei la madre perfetta per Douglas. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful, Hope e Liam vivranno un'ultima romantica serata prima dell'addio e la loro rottura provocherà delle conseguenze anche nella vita di altre persone a loro vicine: primi fra tutti Brooke e Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge litigano

Brooke e Ridge non hanno mai nascosto le diverse vedute nei confronti delle figlie, ma negli ultimi mesi Forrester ha tentato di tollerare l'unione di Hope e Liam senza intromettersi (soprattutto considerando che la prima ad accettarle è stata Steffy).

La situazione però sarà destinata a cambiare nelle prossime puntate americane. Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi di fine maggio segnalano che la coppia si troverà a discutere sulla fine del matrimonio di Hope e Liam. Brooke sarà contraria a questa decisione della figlia e penserà di trovare nel marito una persona pronta a sostenerla. Ma sarà a questo punto che si troverà davanti ad un'amara sorpresa, dato che Ridge questa volta non sarà dalla sua parte.

Al contrario: la coppia si troverà a litigare e ad esprimere opinioni contrastanti sulla recente rottura tra Hope e Liam. Sebbene gli spoiler non lo precisino chiaramente, tutto fa pensare che Forrester ancora una volta sosterrà Steffy, pensando che il rampollo Spencer debba tornare da lei.

Trame Beautiful: Thomas bacia ancora Hope

A complicare il rapporto tra Brooke e Ridge, che potrebbe presto affrontare una nuova crisi, nelle puntate americane di Beautiful arriverà la nuova intromissione di Thomas.

Quest'ultimo, che ha mentito a Hope facendole leggere una finta lettera scritta da Caroline prima della sua morte, tornerà alla carica con la sorellastra e le darà un nuovo bacio. Il primo approccio fisico, avvenuto qualche puntata fa, non ha avuto alcun esito, dato che la Logan si è subito allontanata. Ma la situazione potrebbe cambiare questa volta, soprattutto considerando che Hope non si sentirà più legata a Liam. In tutto questo trambusto tornerà in scena Steffy con le sue due bambine.

Proprio a lei, la figlia di Brooke farà un'inattesa richiesta.