La fine del matrimonio di Hope e Liam sarà grande protagonista delle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti dal 27 al 31 maggio. Dopo essere giunta alla conclusione di non poter trovare la felicità insieme, utilizzando anche delle scuse poco credibili, la coppia vivrà degli ultimi romantici momenti, pensando a quello che sarebbe stato se Beth non fosse morta. Proprio lo scambio di culle tornerà ad essere di grande attualità la prossima settimana, quando Xander ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Zoe, riguardante proprio la bambina. L'arrivo di Steffy porterà alla ribalta il suo possibile ritorno di fiamma con Liam, tanto che la stessa Hope le farà una proposta che la sorprenderà.

Pubblicità

Pubblicità

Anticipazioni Beautiful: Hope chiede un favore a Steffy

Le anticipazioni di Beautiful dal 27 al 31 maggio segnalano una discussione tra Thomas e Liam: quest'ultimo dirà al rivale che, sebbene Hope nutra un profondo affetto nei confronti di Douglas, non potrà mai innamorarsi anche di lui. E mentre loro discuteranno delle cause dell'imminente divorzio, anche Hope e Steffy si troveranno a colloquio. Qui la Logan chiederà alla storica rivale un favore inaspettato: le dirà di tornare da Liam per formare insieme a lui quella famiglia che hanno sempre sognato?

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Hope chiede un favore a Steffy

Gli indizi portano tutti in questa direzione, lasciando presupporre ad un probabile ritorno di fiamma tra Steffy e Liam in tempi brevi. Nonostante le dure parole dello Spencer, Thomas si renderà conto che il suo piano ha dato i suoi frutti e darà un nuovo bacio a Hope. Quest'ultima vivrà con il marito un'ultima romantica serata, durante la quale ricorderanno i loro più bei momenti insieme, pensando anche alla loro vita felice se Beth non fosse 'morta'.

Pubblicità

Trame americane Beautiful: Xander chiede chiarimenti a Zoe

Sono sorprendenti le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana, che con il ritorno di Steffy da Parigi riporteranno al centro delle scene il segreto sulla vera identità di Phoebe. Zoe e Flo si troveranno ancora a discutere sul proprio senso di colpa e sulle conseguenze che la verità potrà avere sulle loro vite. La Fulton saprà che è questa la cosa giusta da fare ma allo stesso tempo sarà consapevole che Wyatt non potrebbe mai perdonarla per l'errore commesso.

Considerando l'avvicinamento con lo Spencer, con il quale Flo vivrà dei momenti di passione, il rischio di perderlo potrebbe avere la meglio sul senso di colpa. Il confronto tra Flo e Zoe verrà ascoltato per caso da Xander, che chiederà dei chiarimenti alla fidanzata. Pretenderà da lei la verità, stando ai "Summer Previews" resi noti di recente, il cugino di Maya potrebbe essere informato dell'accaduto. Ma difficilmente sarà lui a portare alla svolta questa delicata storyline.