Nelle prossime puntate americane di "Beautiful" finalmente Hope sarà vicina alla verità sulla morte di sua figlia. Gli intrighi orditi dal perfido dottor Reese e Flo stanno per venire alla luce. Nel frattempo, Steffy è sempre convinta che la piccola Phoebe, la bimba che ha adottato, sia figlia di una madre single che è stata costretta ad abbandonarla. La delicata situazione è una bomba ad orologeria, pronta a scoppiare da un momento all'altro.

Beautiful: Flo alla corte dei Logan

Flo arriverà a Los Angeles anche per fare chiarezza sulle sue origini.

Beautiful, Hope vicina alla verità su sua figlia

La ragazza vuole sapere chi sia suo padre. Scoperto che l'uomo in questione è Storm, Flo si stabilirà a casa dei Logan, dove verrà accolta a braccia aperte. Dopo i risultati del test del DNA, Bill Spencer sarà sollevato, in quanto Shauna era convinta che Flo fosse stata concepita durante una notte di passione con lui. Purtroppo Flo non avrà mai la possibilità di conoscere suo padre, in quanro Stormi si tolse la vita molti anni fa.

Stando alle anticipazioni di 'Beautiful', Hope e Flo stringeranno una profonda amicizia.

La Logan è inconsapevole di trovarsi davanti alla donna che le ha rovinato la vita e che è a conoscenza della verità su sua figlia creduta morta. La Logan apprenderà che la figlia di Storm e Shauna ha dato in adozione la propria bimba. Nemmeno lontanamente può immaginare di chi si tratti.

Anticipazioni americane 'Beautiful': la confessione di Flo

Flo mentirà spudoratamente a Hope, in quanto la bambina che ha dato in adozione, altri non è che la figlia della sfortunata Logan, Beth.

Steffy, senza esserne al corrente, ha adottato la neonata, chiamandola Phoebe. Tuttavia, a differenza del dottor Reese, Flo inizierà ad essere oppressa dai sensi di colpa e deciderà di sfogarsi con sua madre Shauna. La giovane dirà a sua madre di non essere stata mai incinta e di aver scambiato le culle di Beth e di un altro sventurato bimbo nato senza vita. Flo pregherà Shauna di mantenere il segreto, certa che se venisse alla luce per lei sarebbero seri guai.

Stando alle anticipazioni americane di 'Beautiful', Shauna accetterà di coprire le bugie della figlia, ma il suo comportamento nei confronti della famiglia Logan inizierà a cambiare, insospettendo non poco sia Katie che Brooke. Le due sorelle indagheranno sul conto di Flo, sperando di scoprire cosa nasconde questa misteriosa ragazza. Hope nel frattempo, verrà distratta dalla presenza di Thomas e Douglas che, dopo la morte di Caroline, si stabiliranno a Los Angeles.

Tuttavia, il castello di bugie di Flo sembra essere sempre più fragile. Ci si domanda cosa succederà quando Hope scoprirà che sua figlia Beth è viva.