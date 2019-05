Il segreto sulla vera identità di Phoebe Forrester non sarà destinato a restare tale ancora a lungo nelle puntate americane di Beautiful. Ad annunciarlo è stato Bradley Bell in persona, il produttore esecutivo della soap, che come abitudine ha diffuso i "Summer Previews" ovvero gli spoiler relativi alle puntate in onda nel periodo estivo. A differenza di quanto accade in Italia, infatti, i mesi caldi continuano a riportare buoni ascolti negli episodi d'oltreoceano e luglio, in particolare, riserva abitualmente interessanti svolte per tenere vivo l'interesse dei fan.

La scoperta dello scambio di culle avvenuto a Catalina porterà con sé ulteriori novità, che avranno persino una svolta dark. Non solo: qualche personaggio potrebbe anche perdere la vita.

Beautiful anticipazioni: la notizia si diffonde

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate estive confermano l'esistenza di nuove storie d'amore, segreti, problemi di famiglia e anche l'arrivo di un nuovo villain. La notizia, che era nell'aria da tempo, aumenta la curiosità dei telespettatori, ansiosi di scoprire quale personaggio avrà una svolta crudele.

Anticipazioni Beautiful: la verità su Beth verrà presto a galla

La tesi più probabile è che si tratti di Shauna Fulton, pronta a tutto per evitare che Flo venga smascherata per il suo coinvolgimento nell'adozione di Phoebe. Ma non va escluso neppure un ruolo di Quinn Fuller, che proprio negli ultimi tempi, ha ripreso ad intromettersi nella vita sentimentale di Wyatt per sostenere il suo ritorno di fiamma con Flo.

Nel frattempo, il grande segreto del momento verrà scoperto da un'altra persona. Al momento sono Zoe, Flo e Shauna (oltre che Reese) a conoscere la vera identità di Phoebe, ma a breve a loro si aggiungerà qualcuno.

La tesi più probabile è che si tratti di Xander, il quale mentirà per evitare di causare l'arresto della fidanzata, ma non va escluso neppure un certo coinvolgimento di Thomas Forrester.

Trame Beautiful: non tutti sopravviveranno alla verità

E se da un lato le anticipazioni estive di Beautiful rivelano che il segreto di Beth/Phoebe si diffonderà tra altri personaggi, dall'altro è certo che arriverà anche il momento della resa dei conti. Gli spoiler rivelano infatti che alla fine il mistero sarà rivelato ma che non tutti sopravviveranno a questa notizia.

E proprio qui entra in scena un'altra storyline interessante ovvero l'esistenza di un nuovo dramma che irromperà nelle puntate americane. A pochi mesi dalla morte di Caroline, avvenuta a causa di un emorragia cerebrale, un altro personaggio perderà la vita. Il nome della persona in questione è top secret anche se di certo esso sarà legato proprio allo scambio di culle. Tra le ipotesi più accreditate, ci sono senza dubbio Reese o Zoe Buckingham.