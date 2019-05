Nelle puntate italiane di Beautiful, Steffy ha appena rinunciato alla competizione con Hope, approvando anche il suo matrimonio con Liam. La Forrester è stanca di dover combattere con la sorellastra per lo stesso uomo e decide di farsi da parte, dedicandosi completamente alla sua Kelly e al lavoro nell'azienda di famiglia.

E proprio questo suo desiderio di essere una donna in carriera, oltre che una mamma, spinge la figlia di Ridge a concentrarsi più che mai nella sua posizione di Co-Amministratore Delegato e di creatrice della Intimates Lines. Steffy vuole rilanciare la sua linea di abbigliamento intimo, ma tale decisione causa fin da subito un contrasto con la Logan e la sua "Hope For The Future". Le diverse vedute tra le donne, si trasforma ben presto in una rivalità all'interno della Forrester Creations.

Beautiful anticipazioni: Steffy e Hope di nuovo allo scontro ma per lavoro

Beautiful anticipazioni: Hope sposa Liam

Le anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane rivelano che il matrimonio di Hope e Liam viene celebrato davanti ai propri cari. Tutto va per il meglio e la stessa Steffy è presente alla cerimonia insieme a Kelly e a Taylor. La Forrester intende sostenere questa unione e si fa da parte, evitando di intromettersi nella vita della coppia. Diverso è invece l'atteggiamento di Taylor che, proprio al termine delle nozze, finisce per scontrarsi con Brooke dando vita ad una vera guerra di torte.

Ma la soddisfazione nella sfera sentimentale non basta a Hope, che intende realizzarsi anche dal punto di vista lavorativo. Per questo è delusa quando Ridge mette lei e Steffy davanti ad un aut aut: non sosterrà le loro linee di moda ma ne sceglierà soltanto una di esse. La notizia preoccuperà la Logan, convinta che alla fine lo stilista rivaluterà la Intimates Lines, e non si sbaglierà: Ridge deciderà di concentrare il denaro della casa di moda proprio sulla linea ideata da Steffy mettendo momentaneamente da parte proprio la "Hope For The Future".

Trame italiane di Beautiful: è di nuovo guerra tra Steffy e Hope

La decisione di Ridge finisce per scatenare una nuova ostilità tra Steffy e Hope nelle prossime puntate italiane di Beautiful. La Logan pensa che la rivale abbia approfittato dell'affetto del padre per ottenere i suoi scopi, mentre la Forrester le ricorda che la Intimates Lines vende molto e per tale motivo deve essere valorizzata. Anche Brooke viene coinvolta nella discussione, convinta che il marito abbia sbagliato finisce per litigare con lui per le diverse vedute nei confronti delle figlie.

I motivi di contesa si fanno sempre più frequenti, causando in Hope un forte stress che è aumentato dalla scoperta del coinvolgimento di Taylor nel tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. E proprio per sfuggire alle tensioni in famiglia e in azienda, Hope decide di recarsi per una breve vacanza a Catalina dove accade qualcosa che sconvolgerà per sempre la sua vita.