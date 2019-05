Nuovo appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera americana che da tanti anni intrattiene i telespettatori delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate, trasmesse in estate su Canale 5, il matrimonio tra Brooke e Ridge entrerà in crisi a causa dei pareri contrastanti sulle figlie, mentre Katie convolerà a giuste nozze con Thorne. Infine Steffy ingaggerà Sally alla Forrester Creations.

Beautiful: Ridge e Brooke litigano per colpa delle figlie

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda in estate su Canale 5, svelano che Liam e Hope diventeranno marito e moglie. Dopodiché la Logan inizierà una battaglia con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per le loro linee di intimo. Una situazione che metterà in difficoltà Ridge. Se il Forrester prenderà le parti della figlia di Taylor, Brooke (Katherine Kelly Lang) darà ragione ad Hope, tanto da iniziare litigare sempre più frequentemente.

Beautiful, trame estate 2019: Brooke e Ridge in crisi, Katie diventa la moglie di Thorne

Anticipazioni Beautiful: la Logan si avvicina a Bill

Bill, nel frattempo, vorrà fare pace con Liam e Wyatt, tanto da trovare nella Logan un'alleata. Inoltre, il magnate crederà che la linea Intimates sia una miniera d'oro. Di conseguenza, farà in modo che l'ex moglie pensi che Ridge (Thorsten Kaye) preferisca Steffy ad Hope. Dall'altro canto, i fratelli Spencer non cadranno alle lusinghe del padre come Will. Proprio quest'ultimo si avvicinerà a Thorne visto che il padre lo ha trascurato per gli affari e per stare con la giovane Forrester.

Katie e Thorne si sposano

Le trame di Beautiful svelano che Katie (Heather Tom) vorrà avere la custodia esclusiva di Will a causa degli innumerevoli colpi di testa di Bill (Don Diamont). Una decisione che sarà appoggiata da Thorne che non esiterà a chiedere in moglie la Logan per formare una famiglia sicura per il bambino davanti alla legge. Anche Ridge sarà dello stesso parare della sorella di Brooke, tanto da tramare contro lo Spencer. Il Forrester, infatti, comprerà un amico giudice affinché Katie vinca la causa in tribunale.

Sally inizia a lavorare per Steffy

Ma non sarà l'unico colpo di scena in quanto Wyatt tornerà a lavorare alla Forrester Creations insieme alla fidanzata Sally. La Spectra, infatti, riceverà una proposta di lavoro da parte di Steffy. Una scelta che non sarà condivisa da Hope, visti i precedenti. Nel frattempo, continuerà il triangolo formato da Zoe, Emma e Xander, che nelle attuali puntate americane ha scoperto che la figlia di Hope è ancora viva.

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che Emma (Nia Sioux) ha un passato alle spalle difficile, che non le permette di vivere appieno la storia con il cugino di Maya (Karla Mosley). Come continuerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni su Beautiful.