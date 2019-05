Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione di Caduta Libera, il game show del preserale condotto da Gerry Scotti su Canale 5, vi è sicuramente il giovane Nicolò, il quale è il campione che ha conquistato il record di permanenza nel programma che andrà avanti per tutta l'estate alle 18:45. Nicolò, oltre ad avere vinto un bel po' di soldi grazie al game show, aveva trovato anche l'anima gemella. Per un po' di tempo, infatti, è stato fidanzato con Valeria, una ragazza che aveva incontrato tra i concorrenti del programma. La loro storia, però, non durò tantissimo e adesso Valeria è tornata di nuovo in gara a Caduta Libera per sfidarlo.

Nicolò di Caduta Libera ritrova la sua ex in gara

Nel dettaglio, infatti, quando Nicolò confessò di essersi innamorato di una delle concorrenti in gioco, Valeria preferì abbandonare la gara e quindi evitare di sfidarlo. La ragazza faceva il tifo per lui e quindi per amore rinunciò alla partecipazione come sfidante di Caduta Libera.

Come vi dicevamo, però, la love story tra i due non è durata tantissimo e alla fine scelsero di dirsi addio. Ad annunciare la rottura sui social fu proprio Valeria, la quale annunciò che lei e Nicolò avevano scelto di dirsi addio ma tra di loro non vi era alcun tipo di astio, dato che erano rimasti in ottimi rapporti.

Caduta Libera: è finita fra il campioncino Nicolò e Valeria

Il colpo di scena, però, è arrivato quando qualche giorno fa Valeria è tornata nuovamente in gara a Caduta Libera, pronta a sfidare il suo ex fidanzato che proprio non si aspettava di rivederla in quella circostanza. La ragazza, infatti, ha ammesso che adesso che la loro storia d'amore è finita, intende rimettersi in gioco e quindi vivere questa esperienza come concorrente del game show di Gerry Scotti, sfidando anche il super campione Nicolò, che non ne sbaglia mai una.

L'ex fidanzata di Nicolò viene battuta

Peccato, però, che l'esperienza di Valeria non sia durata tantissimo. Nel momento in cui ha dovuto sfidarsi con Nicolò, ecco che è stata fatta fuori dal gioco. Immediata la reazione di Gerry Scotti, il quale in maniera ironica ha detto: 'Non ha pietà di nessuno, nemmeno la bella Valeria riesce a placarlo'. A quel punto, però, è arrivata la frecciatina della ragazza, la quale prontamente ha ribattuto al conduttore dicendo: 'Diciamo che non ci riesco qui...'

E così Nicolò porta avanti con grandissimo successo la sua esperienza nel popolare game show del preserale di Canale 5 che continua ad ottenere risultati d'ascolto molto importanti.

La media attuale è di oltre 3.7 milioni di fedelissimi che ogni sera si collegano sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire le nuove avventure del giovane Nicolò, che non intende mollare lo 'scettro' di super campione del programma.