Gli spettatori del game show Caduta Libera si sono affezionati moltissimo all'attuale campione in gara Nicolò, ormai diventato un vero e proprio volto fisso del popolare game show preserale, condotto con grande successo da Gerry Scotti su Canale 5. Il giovane campione porta avanti la sua 'battaglia' e intanto in queste ultime puntate ha dovuto fare i conti con un inaspettato ritorno in scena.

Nicolò, infatti, ha rivisto la sua ex fidanzata Valeria, anche lei concorrente di Caduta Libera, con la quale ha avuto una relazione durata diversi mesi.

Nicolò, il campione di Caduta Libera in imbarazzo con l'ex fidanzata

I due si conobbero per la prima volta proprio ai tempi della partecipazione a Caduta Libera: in quell'occasione, però, Valeria non se la sentì di sfidare colui che nel frattempo era diventato il suo fidanzato e così abbandonò il gioco.

Caduta Libera: Nicolò ritrova Valeria

La loro storia d'amore, però, non è durata tantissimo e pochi mesi dopo comunicarono sui social di aver intrapreso due strade differenti ma nonostante ciò sono rimasti in buoni rapporti.

Tuttavia, a distanza di mesi, ecco che Valeria ha scelto di partecipare nuovamente ai casting per prendere parte al game show Caduta Libera ed è stata nuovamente accolta tra i concorrenti. E così Nicolò si è trovato a doverla sfidare e tra i due non sono mancate le frecciatine e anche qualche momento di imbarazzo dovuto a delle frasi di Valeria che hanno fatto arrossire non poco il giovane campioncino.

'Hai paura di me? Ti imbarazzo ancora?' ha esordito Valeria nel momento in cui si è trovata faccia a faccia con il suo ex fidanzato. A quel punto ha preso la parola il conduttore, il quale lo ha definito un po' freddo dal punto di vista caratteriale. Valeria, però, ha rincarato la dose, e prontamente ha ribattuto: 'Sembra, ma in realtà è caldo. Fidati'. Successivamente, poi, Valeria ha ammesso che tutt'oggi vuole ancora molto bene a Nicolò. 'Non glielo dico mai, ma adesso glielo dico', ha chiosato.

Ottimi ascolti per Caduta Libera in onda per tutta l'estate

Intanto Nicolò continua ad essere il campione in carica di questa edizione di successo di Caduta Libera, che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto positivi in preserale. La media del game show, infatti, risulta essere di oltre 3.8 milioni di spettatori a serata, pari ad uno share che oscilla tra il 20 e il 22% e picchi di oltre il 25%.

Proprio per questo motivo, Mediaset ha scelto di prolungare l'appuntamento con il game show condotto da Gerry Scotti per tutta l'estate (senza nessuno stop neppure ad agosto).

E così Caduta Libera dovrà sfidarsi con la nuova edizione di Reazione a catena, il game show di Raiuno condotto quest'anno da Marco Liorni.