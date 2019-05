Il caso di Marco Caltagirone non è assolutamente chiuso, anzi si prospettano nuovi sconvolgenti retroscena. Stando alle recenti anticipazioni, nella prossima puntata di Live-Non è la D'Urso, sarà ospite la madre del piccolo Sebastian, il ragazzino che Pamela Prati avrebbe dovuto prendere in affido assieme al compagno fantasma Marco Caltagirone.

La vicenda, che ha per protagonisti Sebastian e una bambina verrà trattata dalla conduttrice Barbara D'Urso, con le dovute cautele, anche perché la madre del piccolo ha dichiarato di volersi cautelare, querelando chi l'ha ingannata. La donna sostiene di essere stata raggirata, in quanto le avrebbero fatto credere che il piccolo avrebbe partecipato ad un provino per una fiction. La mamma ha dichiarato di aver scoperto il raggiro proprio seguendo il programma di Barbara D'Urso, dove si è parlato del bambino e del pomeriggio trascorso a mangiare un gelato in compagnia di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Della bambina coinvolta nella vicenda invece si sa che, probabilmente, le sono state sottratte delle foto sui social, allo scopo di rendere la vicenda più credibile. La Prati ha dichiarato di non aver mai visto fisicamente la bambina, a differenza di Sebastian.

A Live sarà ospite la mamma di Sebastian, il bimbo che la Prati avrebbe dovuto prendere in affido

Il caso Caltagirone si complica, probabile querela della madre del bambino

Il castello di bugie messo in piedi nel caso Caltagirone si sta man mano sgretolando, anche perché, grazie alle confessioni del trio Prati, Michelazzo, Perricciolo e alle puntate di Verissimo e Live-Non è la D'Urso, dedicate alla vicenda, sembra che la verità stia venendo fuori. La madre di Sebastian ha dichiarato di voler 'agire per vie legali' per tutelarsi dalle azioni delle tre donne.

La vicenda, iniziata probabilmente come uno scherzo, secondo quanto affermato da Pamela Perricciolo, rischia di complicarsi ulteriormente proprio a causa delle querele che ne potrebbero derivare. Di recente la Perricciolo ha confessato che tra lei e le sue ex colleghe dell'Aicos, l'agenzia di influencer che gestivano, intercorre un accordo diretto a non rivelare la verità su Marco Caltagirone. La Perricciolo ha sottolineato di non aver lucrato sulla vicenda, confermando l'esistenza di presunti debiti della Prati.

Tempo fa proprio Roberto D'Agostino ha scritto sul suo sito, Dagospia, che la diva del Bagaglino avrebbe contratto dei debiti di gioco al Bingo. Inoltre, il giornalista ha dichiarato che la Michelazzo e la Perricciolo avrebbero una relazione, per coprire la quale avrebbero inventato la storia di Marco Caltagirone e di altri presunti fidanzati a danno di personaggi del mondo dello spettacolo.