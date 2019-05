A poche ore dalla messa in onda dell'intervista di Pamela Prati a Verissimo, Eliana Michelazzo ha deciso di esporsi per difendere la sua persona dalle tante accuse che le sono state fatte. Nel programma radiofonico "Non succederà più", infatti, la manager ha smentito di essere omosessuale, ha confermato di aver chiuso per sempre con la Perricciolo ed ha anche raccontato di essere in cura da uno psicologo perché si rende conto di avere dei grossi problemi mentali.

Eliana attacca Donna Pamela: 'Morbosamente attaccata a me'

È stata un'intervista molto toccante quella che Eliana Michelazzo ha rilasciato ad un noto programma radiofonico: interpellata sui tanti Gossip che sono circolati ultimamente sul suo conto, la romana ha cercato di fare chiarezza confermando di essere la prima vittima di questa brutta storia.

Pubblicità

Pubblicità

La manager ha fatto sapere di aver sempre creduto nella relazione più che decennale con Simone Coppi, di essersi isolata dal mondo per amore di quest'uomo, che lei sostiene sia entrato nella sua vita su suggerimento di Pamela Perricciolo.

Nonostante la sua socia attualmente si trovi ricoverata in ospedale, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto che non vuole avere più nulla a che fare con lei: "Sono molto arrabbiata, l'ho denunciata e bloccata.

Caso Prati, Eliana in radio: 'Sono malata mentalmente, Donna Pamela manipola le persone'.

È stata lei a presentare Mark Caltagirone alla Prati, io l'ho visto solo in un video".

"Lo scopo di Donna Pamela era quello di manipolare il cervello delle persone. Io avevo il cellulare sotto controllo e qualcuno mi seguiva quando camminavo, per anni è stato così. Lei diceva che era fidanzata col fratello di Simone, ma era comunque morbosamente attaccata a me".

In merito alla notizia che la vorrebbe legata sentimentalmente alla Perricciolo, Eliana ha detto: "Facevamo tante cose insieme, ma non è che se uno ha uno stile maschiaccio deve passare che fa l'uomo, io la donna e siamo una coppia. Non è così. Ormai trovano ogni escamotage per rompermi le pa...".

Pubblicità

La Michelazzo confessa: 'Un medico mi aiuterà'

In merito alla sua attuale situazione, in radio Eliana ha raccontato: "Farò delle sedute psicologiche perché sono malata mentalmente. Mi hanno distrutto il cuore, sono dimagrita tanto. Sono sempre una donna e non è giusto che mi trattino così".

La manager ha ribadito di aver sempre creduto nell'amore con Simone Coppi (tanto da arrivare a chattare con parecchi suoi familiari) e di non averlo mai tradito in questi 10 anni.

"Sono entrata in questo meccanismo, ma un medico mi aiuterà. Non sto bene e voglio curarmi. Pensare a me, ora è la cosa più importante", ha concluso la romana nel suo sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando.

Queste dichiarazioni dell'ex volto di Uomini e Donne, arrivano poche ore dopo che sul suo profilo Instagram è stata pubblicata una conversazione privata che lei sostiene di aver avuto con Mark Caltagirone (o con chi si è sempre spacciato per lui): in questa chat sono presenti sia le foto dei disegni che avrebbero fatto i figli presi in affido dall'uomo che un suo selfie in macchina.