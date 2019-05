Nella tarda serata di ieri, Eliana Michelazzo ha deciso di commentare le ultime notizie che sono trapelate sul suo conto: sul suo profilo Instagram, infatti, ha caricato dei video nei quali ha duramente attaccato quei giornalisti che ancora continuano a puntarle il dito contro.

La manager romana, inoltre, ha lanciato una frecciatina neppure troppo velata a Gabriele Parpiglia, l'autore dell'inchiesta che "Chi" ha pubblicato nelle scorse settimane sul "caso Pamela Prati" e sulle presunte bugie che i protagonisti di questa intricata vicenda avrebbero raccontato.

Eliana sui social: 'Basta, non ce la faccio più'

Dopo aver letto le ultime news che sono circolate sul suo conto (quelle sulla sua presunta omosessualità e la vicinanza a Pamela Perricciolo in ospedale), Eliana Michelazzo ha deciso di replicare in prima persona. Sull'account Instagram dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, sono state pubblicate alcune Stories nelle quali ha deciso di scagliarsi contro quella stampa che ancora mette in dubbio la sua persona.

Eliana Michelazzo attacca la stampa e lancia una frecciatina a Parpiglia.

"Sono veramente scioccata da queste notizie così stupide. Sono affranta da queste notizie sulla mia personalità, ma io vorrei dire a questi giornalisti che si devono vergognare", ha esordito l'agente capitolina.

Per quanto riguarda il suo rapporto con la Perricciolo, ha chiarito: "Sì, era mia sorella, ma mi ha tradita. Quindi basta! Sono veramente schifata, non ce la faccio più. Etero o non etero, che problemi avete? Fatevi un esame di coscienza".

La 40enne romana ha continuato a difendersi sottolineando che è una donna, non una ragazzina, e soprattutto che non dev'essere bersaglio dei giornalisti che sembrano divertirsi a scrivere falsità sulla sua vita da settimane.

In merito alla confessione che ha fatto a "Live-Non è la D'Urso" sul suo "compagno fantasma", la Michelazzo ha rivelato: "Questa è una patologia da non sottovalutare. Sono stata dieci anni come una stupida, e ancora oggi me ne pento".

Eliana attacca Gabriele Parpiglia

Lo sfogo su Instagram della Michelazzo si è concluso con una frecciatina velenosa nei confronti di un professionista che da diverse settimane si sta occupando di lei e della vicenda legata a Pamela Prati per la rivista "Chi". Si tratta del giornalista Gabriele Parpiglia.

All'autore di tante interviste esclusive a testimoni che sostengono di essere stati presi in giro da lei e dalla collega, Eliana ha detto: "Dimenticavo una cosa, io non ho nessun tatuaggio con la Perricciolo, lei li ha.

Ciao Parpy!". Il riferimento ad uno dei principali collaboratori di Alfonso Signorini sta nel vezzeggiativo utilizzato dalla romana per indicare il destinatario del suo post.

Del resto, già qualche settimana fa l'agente aveva punzecchiato probabilmente Parpiglia, condividendo un post che riproduceva uno stralcio di un'intervista rilasciata ad "Oggi", nel quale faceva riferimento a un giornalista e autore Tv che non si sarebbe comportato bene con lei, commentando: "E con questo dico tutto!".