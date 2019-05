Una celebre frase dei Promessi Sposi recita così: 'Questo matrimonio non s'ha da fare'. E bene si, sembra essere proprio il caso di Pamela Prati ed il suo fidanzato fantasma Marco Caltagirone. Le nozze tra i due dovevano essere celebrate in data 8 maggio, ma a poche ore dal matrimonio è stato mandato tutto a monte. La causa del rinvio sarebbero le condizioni di salute dell'ex diva del Bagaglino che a causa del forte stress per il clamore mediatico oltre ad avere dei problemi di cuore, ha perso moltissimi chili.

Pamela Prati, Emanuele Trimarchi contro l'Aicos Management: 'Ho vissuto un incubo'.

A finire sotto la lente d'ingrandimento sono sempre di più le agenti della showgirl: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due direttrici e amiche di Pamela Prati questa volta sono state accusate pesantemente da Emanuele Trimarchi. Il ragazzo oggi 29enne nel 2014 partecipò a Uomini e donne in veste di corteggiatore e venne scelto da Anna Munafò.

L'accusa di Emanuele Trimarchi: 'Ho pensato al suicidio'

Emanuele Trimarchi tramite un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato di essere stato preso in giro da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

I fatti precisamente risalgono al 2014 quando il giovane romano dopo aver concluso la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi si affidò all'Aicos Management. Emanuele ha confessato di aver vissuto un vero e proprio incubo. "Ho perso un anno di carriera e occasioni. Ho vissuto in una stanza senza porte e finestre perché loro prendono in mano la tua vita e la frantumano".

Trimarchi ha rivelato di essersi sentito come una marionetta manipolato dalle due agenti: "In un anno ho perso 12 chili e ho anche pensato al suicidio." Le dichiarazioni sconvolgenti dell'ex corteggiatore non sono finite qui, perché il ragazzo ha rivelato di aver chiuso la relazione con la tronista proprio a causa di Eliana e Pamela.

Quest'ultima aveva riferito ad Emanuele che la sua fidanzata aveva un certo interesse per il cugino di suo marito e le aveva fatto leggere tutte le conversazioni. Emanuele ha perfino raccontato di essere stato minacciato: "Ho vissuto dei momenti difficili". Solamente dopo aver capito di essere stato raggirato ha deciso di riprendere in mano la sua vita ed abbandonare l'agenzia.

Aicos Management contro tutti

Le dichiarazioni di Emanuele Trimarchi non fanno altro che aggiungersi alle parole di altri vip.

Sono molte le persone che hanno confessato di essere finite nella stessa situazione di Pamela Prati. Contro Eliana Michelazzo e Pamela Parricciolo hanno testimoniato Sara Varone, Alfonso Signorini e Manuela Arcuri: tutti in passato hanno avuto in comune un fidanzato fantasma. Angelo Sanzio e Rosa Perrotta anche hanno deciso di terminare il rapporto di lavoro con l'Aicos Management. Mentre Pamela ed Eliana minacciano querele contro tutti, le testimonianze contro di loro sembrano aumentare di giorno in giorno.