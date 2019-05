Il caso legato al fidanzato fantasma di Pamela Prati sembra essere giunto al termine. A mettere la parola fine a quella che è stata la notizia più chiacchierata dell’ultimo periodo, potrebbe essere proprio Eliana Michelazzo. In queste ore Dagospia ha lanciato un’importante indiscrezione sull’identità di Marco Caltagirone.

Stando alle parole di Roberto D’Agostino, il prossimo mercoledì durante la puntata di Live - Non è la D’Urso, la socia di Pamela Perricciolo racconterà la sua verità.

Pubblicità

Pubblicità

Eliana Michelazzo, nel salotto di Barbara D’Urso affermerà che Marco Caltagirone non esiste. Inoltre, la donna rivelerà anche di essere stata vittima di un vero e proprio raggiro anche ai suoi danni.

La Michelazzo avrebbe confessato di aver non aver mai incontrato l’imprenditore romano: “L’ho visto solo in un video di pochi secondi con Pamela Perricciolo. La voce dell’uomo che ha chiamato dalla D’Urso non corrisponde a quella che ho sentito io”. Inoltre, nel corso dell’intervista fiume, Eliana tra le lacrime avrebbe confessato di essere stata ingannata a sua volta.

Caso Prati, confessione di Eliana Michelazzo: ‘Sono la prima vittima di questo sistema’.

Eliana Michelazzo e il fidanzato fantasma

Durante la nuova puntata di Live - Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo riferirà a Barbara D’Urso di essere fidanzata da 10 anni con uomo che uomo che non esiste: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema”. La Michelazzo avrebbe confidato di ricevere regali e attenzioni da un certo Simone Coppi, che in realtà non esiste. Eliana avrebbe scelto di denunciare la sua situazione solamente dopo aver ascoltato le numerose testimonianze di altre persone-vittima. Al termine della confessione, Eliana Michelazzo ha confidato di avere paura per la sua incolumità: “Non voglio avere contatti con nessuno.

Pubblicità

Dovrei andare all’estero, in un convento o dentro la Casa del Grande Fratello.”

Pamela Prati su tutte le furie

Mentre Eliana Michelazzo sembra voler mettere la parola fine al giallo legato alle nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, la soubrette sembra non essere affatto d’accordo. Oggi, durante una nuova puntata di Domenica Live, la padrona di casa ha riferito una nuova verità sulla telefonata dell’imprenditore. Stando ad alcuni rumors, dietro al telefono di Live, si sarebbe nascosto un attore pagato da qualcuno per fingersi Marco Caltagirone.

In queste ore Pamela Prati è tornata a puntare il dito contro le varie trasmissioni. L’accusa dell’ex primadonna del Bagaglino nei confronti dei vari talk, è quella di continuare a parlare insistentemente delle sue vicende amorose. Attraverso una Instagram Story, la Prati avrebbe ribadito ancora una volta di non essere stata plagiata da nessuno e di essere perfettamente capace di intendere e di volere.