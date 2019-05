Il caso Pamela Prati sta forse per giungere ad una conclusione. Eliana Michelazzo, manager della showgirl, sarebbe pronta a confessare durante la prossima puntata di Live - Non è la D'Urso, che Mark Caltagirone non è mai esistito. Una notizia che avrebbe dell'incredibile e che potrebbe mettere fine all'intera vicenda che si è creata sull'annullamento del matrimonio tra la showgirl e sul suo ipotetico fidanzato e che dura ormai da due settimane.

Stando alle anticipazioni che emergono dal portale di Gossip Dagospia, la manager di Pamela addosserebbe tutta la colpa alla sua socia Pamela Perriciolo; ad oggi, è stata soltanto Eliana a prendersi tutte le responsabilità e gli insulti.

Caso Pamela Prati: Eliana Michelazzo pronta a dire tutta la verità

La vicenda che si è creata attorno a Pamela Prati, sul suo finto matrimonio e sull'esistenza o meno del suo fidanzato, noto come Mark Caltagirone, è diventato un vero e proprio mistero che sta facendo discutere molto sui social.

Eliana Michelazzo pronta a confessare l'inesistenza di Mark Caltagirone

La showgirl è stata più volte invitata in programmi televisivi come Verissimo e Live - Non è la D'Urso per cercare di spiegare le ragioni dell'annullamento del matrimonio. Ciò nonostante, la Prati si è lasciata andare più volte alla rabbia, abbandonando gli studi. Tutto questo ha lasciato il pubblico a bocca aperta, sempre più convinto che la storia dell'annullamento del matrimonio, dell'esistenza di Mark Caltagirone e dei siparietti in studio della showgirl fossero soltanto una messa in scena per far parlare di sé. Tuttavia, pare che la situazione stia per arrivare ad una conclusione che in pochi si aspettavano.

Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso: 'Temo per la mia incolumità'

Proprio di recente, il sito Dagospia ha fatto sapere che la manager della Prati Eliana Michelazzo sarebbe pronta a confessare che Mark Caltagirone non esiste durante la prossima puntata di Live - Non è la D'Urso, così come suo marito Simone Coppi. Queste due persone infatti, non sarebbero altro che frutto dell'immaginazione della socia della manager, Pamela Perriciolo. La Michelazzo farà sapere inoltre di essere vittima da ben dieci anni di questi "scherzi" da parte della sua socia in affari.

Tuttavia, ora Eliana sarebbe pronta a confessare tutto e a mettere la parola fine a questa storia. Ciò nonostante, la mananger in seguito alla sua confessione, ha dichiarato di avere paura per la sua incolumità. "Dovrei andare all'estero, in convento oppure in un posto isolato come la casa del Grande Fratello", ha dichiarato la Michelazzo. Insomma, eccoci ad un altro colpo di scena sul caso Pamela Prati che sembra destinato a tenere ancora banco per un bel po'.