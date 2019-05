Sembra esserci un nuovo clamoroso colpo di scena nella vicenda legata al matrimonio mai celebrato di Pamela Prati: il sito di Fanpage, infatti, sostiene che Pamela Perricciolo sarebbe attualmente ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. Il portale d'informazione, inoltre, racconta che l'agente sarebbe stata soccorsa nella notte tra il 22 e il 23 maggio nella sua abitazione a poche ore di distanza dall'intervista che Eliana Michelazzo ha rilasciato su Canale 5.

La Perricciolo in ospedale? L'indiscrezione di Fanpage

Dopo aver sentito Eliana Michelazzo puntare il dito contro di lei a Live-Non è la D'Urso, Pamela Perricciolo si sarebbe sentita male: Fanpage, infatti, racconta che in questo momento l'agente si troverebbe in ospedale per aver abusato di alcuni farmaci.

Secondo la ricostruzione che ha fatto il sito d'informazione, l'ex socia della Prati sarebbe stata soccorsa da un'ambulanza nella notte tra il 22 e il 23 maggio, cioè poco tempo dopo che la collega l'ha sbugiardata in diretta Tv.

Pubblicità

Pubblicità

Pare che la donna attualmente si trovi al policlinico Gemelli e che al suo fianco ci sia proprio Eliana, la stessa che ieri sera ha detto di aver denunciato la collega per le bugie che ha raccontato sulla presunta aggressione con l'acido.

Questa notizia scioccante, arriva a meno di 24 ore dallo "scoop" che ha lanciato Dagospia sulle due proprietarie della Aicos Management: la Michelazzo e Perricciolo, infatti, avrebbero una relazione d'amore da molti anni e sarebbero le artefici dei tanti raggiri a personaggi famosi che tutti i media stanno raccontando da settimane.

Caso Prati: Pamela Perricciolo ricoverata al Gemelli per abuso di farmaci.

Nonostante la romana abbia usato Instagram per smentire di aver avuto un rapporto sentimentale con Pamela, sono molte le persone che hanno lavorato con loro ad aver confermato quest'indiscrezione: pare che le due agenti si siano accordate per nascondere il loro amore inventandosi matrimoni mai esistiti (come quello più che decennale con l'inesistente Simone Coppi).

Pamela Prati torna a Verissimo

Un'altra notizia molto interessante che è trapelate nelle ultime ore su questa storia, riguarda Pamela Prati: tutti i siti d'informazione, infatti, hanno fatto sapere che la showgirl oggi rilascerà una nuova intervista a Silvia Toffanin.

Pubblicità

In questi minuti, dunque, la sarda sta registrando la puntata di Verissimo che il pubblico vederà sabato 25 maggio su Canale 5.

C'è grande attesa nel sapere cosa dirà l'ex socia di Eliana Michelazzo davanti alle telecamere: dopo che la romana ha confermato l'inesistenza di Mark Caltagirone, in tanti non aspettano altro che ascoltare la replica della sessantenne a tutto ciò.

La Prati, comunque, ha smentito sé stessa accettando di farsi intervistare nuovamente in un programma Tv: solo una settimana fa, ospite di Barbara D'Urso a Live, Pamela aveva chiesto che si spegnessero i riflettori sulla sua vita privata, della quale non aveva più intenzione di parlare.