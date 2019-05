Il giallo sulle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone sembra infittirsi sempre di più. Oltre le varie testimonianze contro l’Aicos Management, in queste ore è emersa un’altra pesante accusa da parte di Georgette Polizzi. L’ex protagonista di Temptation Island è iscritta all’agenzia gestita da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Fin da subito, Georgette ha difeso l’operato delle due agenti, ma adesso ha capito che non può più schierarsi dalla parte delle due.

Il racconto di Georgette a Gabriele Parpiglia

Georgette Polizzi ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha scelto di prendere in considerazione la confessione della ragazza ad una condizione, ovvero che venisse raccontata la verità. La Polizzi ha riferito che prima di andare in onda a Live - Non è la D’Urso ha assistito ad uno scambio di messaggi tra Eliana e Marco Caltagirone. Una volta entrata in puntata però Georgette si è accorta che le cose non combaciavano affatto.

Caso Prati, Gergette Polizzi racconta la sua verità: ‘Mo ha fatto paura la loro lucidità’.

A quel punto Georgette Polizzi, in presenza di Milena Miconi, al termine della puntata, infastidita per la situazione ha chiesto una foto del presunto sposo alla Michelazzo. Quest’ultima senza esitazione avrebbe mostrato una foto alla sua assistita.

Gergette non del tutto convinta avrebbe chiesto un incontro a Roma con tutti i protagonisti della vicenda. Lì avrebbe partecipato anche Pamela Prati, che a sua volta si sarebbe detta stanca per la situazione.

All’ennesima richiesta di Georgette di vedere Caltagirone, Donna Pamela avrebbe mostrato una foto diversa da quella mostrata dalla sua collega. In quel momento la Polizzi avrebbe compreso di essere finita in mezzo ad un grande bufala. Georgette Polizzi avrebbe tratto la sua conclusione dopo aver visto la puntata di Verissimo, in cui Eliana e Pamela Prati avrebbero negato le voci sulla pessima situazione economica della soubrette sarda: “Mi ha fatto paura loro lucidità”.

Nel frattempo, mentre Georgette ha riferito di avere paura per essersi esposta molto su questa vicenda, Barbara D’Urso ha preso le distanze dalle due agenti tramite il suo ufficio legale.

Romina Bandera: ‘Sono stata raggirata’

Dopo la testimonianza di Georgette Polizzi, ha raccontato la sua verità al settimanale Chi anche Romina Bandera. La ritrattista di Pamela Prati era stata contattata dall’Aicos Management per eseguire un ritratto della coppia.

In un primo momento la donna ha ricevuto delle foto di un uomo non corrispondente all’identità di Marco Caltagirone. In un secondo momento le sarebbe stato raccontato che l’imprenditore non poteva esporsi a causa di alcuni problemi di salute del figlio. Dopo aver chiuso il suo rapporto di lavoro con Eliana e Pamela, Romina Bandera ha dedotto la sua conclusione: “Sono stata raggirata”.