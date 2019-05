Nella giornata di oggi è stata registrata la puntata di "Verissimo" che andrà in onda sabato 11 maggio. L'ospite più attesa è stata Pamela Prati dopo l'annullamento delle nozze con Marco Caltagirone. Secondo le anticipazioni, l'intervista sarebbe stata caratterizzata fin da subito da un tono polemico. La conduttrice avrebbe passato in rassegna quando accaduto nell'ultimo periodo, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

La presentatrice veneta, ad esempio, avrebbe rivelato che Marco Caltagirone si sarebbe rifiutato di apparire dinanzi alle telecamere di "Verissimo", rinunciando a firmare un contratto e una liberatoria.

Verissimo, scintille tra Silvia Toffanin e Pamela Prati: 'Vorrei crederti, ma è impossibile'.

Proprio a questo punto la Toffanin sarebbe sbottata, dicendo alla sua ospite: "Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle, oppure in videochiamata con Skype. Ma dove siamo? Vorrei crederti, ma è impossibile".

Mentre nella precedente intervista Silvia Toffanin era apparsa piuttosto comprensiva con l'ex soubrette del Bagaglino, questa volta invece non sarebbe riuscita a nascondere una certa irritazione. La conduttrice di "Verissimo", infatti, non avrebbe nascosto di non credere nell'esistenza del futuro sposo della Prati.

Infine avrebbe chiesto alla showgirl di chiamare l'imprenditore, ma pare che il suo telefono abbia squillato a vuoto.

Ricordiamo che durante l'intervento telefonico a "Live-Non è la D'Urso", la voce di Marco Caltagirone era stata camuffata, dunque non si può escludere a priori che potesse essere di una donna.

Scintille tra la Toffanin e la Prati

Silvia Toffanin, dopo aver fatto chiarezza su tutti i punti oscuri di quella che potrebbe essere definita una soap opera, avrebbe invitato la sua ospite a mostrare al pubblico una foto del fidanzato. Di fronte a questa richiesta, Pamela Prati avrebbe preferito lasciare lo studio, per poi rientrare una ventina di minuti dopo.

Diminuito il cachet della Prati

In un primo momento, la notizia relativa alle imminenti nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone aveva riscosso un bel po' di successo, scatenando il Gossip. Oggi, invece, a causa dei numerosi misteri che ruotano intorno alla vicenda, l'interesse mediatico si starebbe sgonfiando giorno dopo giorno. Ad esempio, sembra che per approdare a "Verissimo" la showgirl abbia ricevuto circa 10mila euro, un ingaggio rivisto al ribasso rispetto agli accordi iniziali.

Nello studio del talk-show di Canale 5, l'attrice avrebbe mostrato alcuni indizi per dimostrare la veridicità del suo matrimonio. L'ex diva del Bagaglino avrebbe portato i documenti della cerimonia, le fedi e l'abito nuziale costato circa 3mila euro. Nonostante ciò, non si esclude che i continui sospetti e dubbi intorno alla vicenda possano spegnere gradualmente l'appeal mediatico verso le testate giornalistiche e i programmi d'intrattenimento.