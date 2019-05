Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate sui social. Lui famoso rapper, lei influencer con più di 16 milioni di follower su Instagram. I due sono spesso al centro delle notizie per via dei loro sfarzosi viaggi, per le feste di compleanno da sogno e più in generale per la loro vita da sogno.

Solo pochi giorni fa, Chiara ha compiuto gli anni e per festeggiare ha deciso di affittare il parco divertimenti di Gardaland. Le critiche ricevute dalla donna sono stati molteplici anche in questo caso, ma molti sono i fan che la ammirano per il suo modo di fare. Soltanto poche ore fa, Fedez ha fatto intendere sui social una presunta gravidanza da parte della moglie.

Il video postato sui social che scatena la fantasia dei fan

Anche Fedez è molto seguito sui suoi profili social, in particolare su Instagram dove conta 8 milioni di fan.

Chiara Ferragni potrebbe essere incinta: Fedez sui social le fa gli auguri (RUMORS)

Il ragazzo pubblica spesso foto e video che lo riprendono con il suo bambino. Nelle recenti ore, il Gossip sta impazzando sul web proprio a causa di un video postato dal rapper. Le riprese mostrano il piccolo Leone mentre è piegato per terra e il cantante che commenta il gesto dicendo le seguenti parole: 'Nella cultura cinese si dice che quando un bambino fa così si prevede una gravidanza. Leo ne prevede una ogni tre ore'.

Fedez ha poi accompagnato il video scrivendo: 'Cucciolata in arrivo, Auguri Chiara Ferragni'.

I seguaci dei due si sono insospettiti riguardo questa affermazioni fatte dal cantante. Ovviamente potrebbe anche trattarsi di un falso 'allarme' dato che il ragazzo è solito scherzare sui social in maniera molto ironica.

Le previsioni di Leone sulla gravidanza della madre

In base a quanto riferito dal marito di Chiara Ferragni, Leone è solito piegarsi molto spesso in quella maniera che secondo la cultura cinese, dice il ragazzo, prevederebbe delle gravidanze.

Non è dunque chiaro se attraverso queste dichiarazioni il cantante abbia voluto in qualche modo anticipare una presunta gravidanza da parte della Ferragni. Certo è che i fan ne sarebbero sicuramente molto felici, dato il grande seguito e successo riscontrato già dal primo figlio della coppia sui social.

Alle voci che si sono sparse in queste ultime ore, non è arrivata ancora alcuna conferma o smentita da parte dei due. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa risponderanno i due a queste supposizioni fatte nelle ultime ore dal popolo del web.

La famosa influencer ha di recente partecipato al festival del cinema, sfoggiando un outfit disegnato da Lorenzo Serafini e che è piaciuto molto ai seguaci della donna. Anche il suonuovo taglio di capelli, un caschetto biondo platino, ha molto colpito al festival di Cannes.