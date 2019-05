La coppia Fedez-Chiara Ferragni continua a far parlare di sé e non sembra avere la minima intenzione di smettere. Quotidianamente è possibile leggere svariate critiche ed offese in risposta alle immagini pubblicate sui loro profili social, ma i due non sembrano darci peso più di tanto. Uno tra gli ultimi avvenimenti che ha scatenato non poche polemiche sul web è proprio un viaggio fatto a Bora Bora senza il piccolo Leone, figlio della coppia, e con varie fotografie senza vestiti.

Un viaggio da sogno che i due hanno saputo godersi alla grande, o almeno questo è quello che lasciano intuire dagli scatti pubblicati. Tra questi, una fotografia di Chiara Ferragni senza costume mentre si tuffa per un ultimo bagno.

Chiara Ferragni ed il bagno nuda con Fedez

Nelle ultime ore, sul profilo ufficiale del cantante Fedez, è apparsa una fotografia che riprende la moglie, Chiara Ferragni, completamente nuda mentre si tuffa in mare per un ultimo bagno. Leggendo il commento che lo stesso rapper ha messo in evidenza, si viene a sapere che l'idea del bagno completamente senza vestiti è stata una folle idea di Chiara, convinta che l'ultimo bagno in un posto di vacanza debba essere fatto proprio così come una sorta di gesto scaramantico.

Che si tratti di una convinzione reale o di una semplice scusa per poter assaporare totalmente l'ebrezza del momento non è dato saperlo, ma certamente i vicini che hanno potuto osservare la scena da vicino avranno ringraziato.

Anche Fedez senza veli su Instagram nei giorni scorsi

Come ci si poteva aspettare qualcosa di diverso da una coppia come la loro? Due giovani ragazzi che cercano di godersi la vita visitando sempre posti nuovi, senza badare a spese e, soprattutto, tenendo sempre informati i propri fan attraverso i social.

Nei giorni scorsi, lo stesso Fedez aveva pubblicato uno scatto in cui veniva ritratto completamente nudo con le parti intime coperte solamente da una noce di cocco. Il tutto, secondo quanto specificato, per avere perso una scommessa contro la moglie. Ma se questo ha scatenato le polemiche del "pubblico" è facile immaginare cosa è possibile leggere sotto altre fotografie pubblicate di recente. I due sposini non si sono certo trattenuti ed hanno iniziato a pubblicare immagini mostrandosi completamente senza veli nella vasca da bagno o coperti dalle onde delle cristalline acque di Bora Bora.

Il tutto, contrariamente a quanto descritto dai seguaci della coppia (o dagli heaters), senza dimenticarsi del loro primogenito, citato in più occasioni nelle stories.

Una vacanza fuori porta che li riporterà, al termine della stessa, a potere riabbracciare il loro amato bambino.