L'ottava edizione del game-show di Canale5 Ciao Darwin- Terre desolate. si è conclusa venerdì scorso, 24 maggio, nell'ultima puntata la sfida era tra gli "Umani" e i "Mutanti" ed è stata vinta da quest'ultimi capitanati da Rodrigo Alves. La vittoria dei Mutanti ha inserito questa categoria alle altre vincitrici di questa edizione: gli Shock, il Gay Pride, le Cime, le Giuliette, i Belli, i Davide,i Nati Vecchi, la Juve ed i volti delle Tv.

Pubblicità

Pubblicità

Questa edizione, purtroppo, è stata contraddistinta da alcuni incidenti avvenuti ai concorrenti durante lo svolgimento di alcune prove, un corrente nello specifico a causa di una brutta caduta rischia di rimanere paralizzato. Questi incidenti hanno sollevato polemiche sulla sicurezza nel programma, sul modo di agire, anche successivamente, della produzione ed hanno comportato il cambiamento di alcuni giochi nella prova del Genodrome.

Il programma inoltre ha ricevuto anche altre critiche per la sua volgarità, per la mercificazione del corpo delle donne, nel programma non solo erano presenti ballerine e attrici in abiti succinti, ma anche le inquadrature si soffermavano su di loro, anche le associazioni animaliste, tra cui la PETA, più volte hanno denunciato l'uso degli animali nelle prove di Coraggio.

Ciao Darwin di Donatello in onda domani sera 31 maggio. foto - altrospettacolo.it

A tutte queste critiche ha risposto il padrone di casa Paolo Bonolis in varie interviste, ribadendo come la televisione debba intrattenere e non educare, che Ciao Darwin è un programma che va in onda da vent'anni e che nonostante il passare degli anni sia ancora molto seguito anche da un pubblico di giovanissimi.

I Premi Darwin di Donatello

Quest'anno, mentre l'anno scorso ci sono stati i Ciao Darwin Awards, ci saranno i Ciao Darwin di Donatello.

Pubblicità

Sarà una puntata speciale che andrà in onda venerdì 31 maggio nella quale verranno premiati alcuni tra i concorrenti.

Paolo Bonolis con Luca Laurenti annunceranno i vincitori delle varie categorie, ovvero i concorrenti che nel corso delle 10 puntate del programma si sono distinti per le loro doti di perspicacia, forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia. Per ogni categoria ci saranno vari candidati e poi verrà annunciato il vincitore.

Sarà anche un modo per ripercorrere i momenti più divertenti di questa edizione.

Questa edizione inoltre dovrebbe essere l'ultima ma secondo indiscrezioni visto soprattutto il successo non è escluso che ritorni nei prossimi anni, già nel 2010 infatti alla fine della sesta edizione si era celebrato il "funerale del programma" che poi però è "risorto" nel 2016. Infine anche la puntata speciale come le puntate precedenti e contenuti esclusivi del programma sarà visibile in streaming su Mediaset Play.