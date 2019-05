Ciao Darwin non si ferma. Malgrado un'inchiesta giudiziaria contro ignoti per lesioni colpose e il sequestro dei rulli del Genodrome, il game show di Canale 5 ieri sera è tornato in onda dopo una sospensione forzata di due settimane. Di mezzo ci sono state le festività, ma anche le polemiche: lo scorso 17 aprile, durante la registrazione di una puntata, a seguito di una brutta caduta durante l'attraversamento dei famigerati rulli, il 54enne concorrente Gabriele Marchetti è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma ed operato.

Ora è in condizioni stabili, ma rischia di restare paralizzato.

"The show must go on", lo spettacolo va avanti ha scritto sul suo profilo Instagram Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis e fondatrice della Sdl2005, società di produzione del programma, sotto una foto in cui è con Marco Salvati, un autore televisivo.

Le parole di Paolo Bonolis

La puntata andata in onda ieri sera, 3 maggio, dedicata alla sfida tra 'Finti Giovani e Nati Vecchi', in realtà era registrata.

Per questo, è stato trasmesso prima un breve videomessaggio con il quale Paolo Bonolis, giunto all'ottava edizione del programma, ha rotto il silenzio sulla vicenda del concorrente infortunato dedicandogli un pensiero.

Nel breve discorso, parlando anche a nome della Sdl2005 e di Mediaset, ha detto di essere "umanamente molto dispiaciuti dell'accaduto", quindi ha espresso vicinanza a lui e alla famiglia, precisando che vicinanza c'è stata fin dal primo istante e di aver costantemente monitorato lo sviluppo della vicenda.

Infine, ha invitato chi sia "veramente interessato alla vicenda", a seguire solo le notizie ufficiali, nel rispetto del concorrente e dei familiari, ma soprattutto della verità. Un paio di giorni dopo l'accaduto, in un comunicato stampa, Mediaset annunciava ai familiari di Marchetti di aver attivato la polizza assicurativa a copertura dell'infortunio.

Le condizioni del concorrente

Restano stabili le condizioni di Gabriele Marchetti. Il concorrente, operato d'urgenza dopo aver riportato, per effetto della caduta dai rulli, lo schiacciamento di due vertebre con fuoriuscita di midollo, e la compressione del torace che gli impediva di respirare, ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I, ed è stato trasferito presso l'istituto di cura Fondazione Santa Lucia dove deve affrontare un percorso di cure e terapie riabilitative.

Il cugino, Stefano Ambrosetti, che sta curando i rapporti con i media per conto della famiglia, ha reso noto che attualmente Marchetti è sempre paralizzato dal collo in giù, ma dà qualche lieve segno che accende la speranza: muove leggermente le mani e sente formicolii sulla parte sinistra, sia sulla mano che sulla gamba, però i medici non si sbilanciano. Lo stesso cugino, che a nome della famiglia sin dopo l'incidente era stato molto critico verso la produzione, ha detto che da un certo momento in poi "sono tutti spariti".

Ma la cosa che più gli ha fatto rabbia, è stata che i responsabili della pagina Facebook del programma abbiano continuato a postare cose scherzose e immagini di belle donne, senza dedicare una parola all'infortunato e alcun riferimento al gioco in cui, a suo dire, "si sono fatte male tantissime persone".

Sequestro dei macchinari

Dopo l'incidente, a seguito di un esposto presentato dai familiari di Marchetti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo e i macchinari sono stati sequestrati. L'esito della perizia non sarà disponibile prima di 60 giorni, ma forse i tempi potrebbero allungarsi fin dopo la pausa estiva.

Nella puntata di ieri, la produzione ha scelto di mandare in onda anche la parte in cui c'è il gioco dei rulli, pur tagliando la scena della caduta del concorrente che rischia di restare tetraplegico. Si tratta, infatti, della stessa puntata, registrata lo scorso 17 aprile, in cui Marchetti è rimasto infortunato. E così dopo le polemiche in Rete e soprattutto sulla pagina Facebook di Ciao Darwin a seguito dell'incidente, se ne stanno scatenando di nuove a causa di questa scelta che ha lasciato interdetti molti utenti. Nel frattempo, dopo il sequestro, il gioco del Genodrome è stato eliminato, ma resta il dubbio. Potrebbe comparire nella prossima puntata del 10 maggio, 'Tifosi della Juventus contro tutti gli altri', registrata ancor prima di quella di ieri.