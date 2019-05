Questa sera, alle ore 21.30, tornerà in onda Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis. Dopo la pausa di una settimana la trasmissione tornerà regolarmente in onda. In questi giorni di assenza non si è fatto altro che parlare dei vari infortuni che si sono verificati ad alcuni concorrenti durante il gioco dei rulli. Tra questi, quello nelle condizioni più gravi era Gabriele Marchetti, il 54enne che cadde rovinosamente in acqua rischiando una paralisi dal collo in giù.

Ciao Darwin torna in onda stasera

Fortunatamente, da poche ore è trapelata una bella notizia sul suo conto. Il concorrente è finalmente uscito dalla terapia intensiva. Adesso è stato trasferito all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia. In tale luogo potrà finalmente iniziare il suo percorso riabilitativo.

Gabriele Marchetti esce dalla terapia intensiva ed inizia il percorso riabilitativo

Per settimane non si è fatto altro che parlare di Gabriele. Il pubblico è stato molto in apprensione per lui, così come i responsabili della trasmissione e il conduttore.

Tutti avevano palesato messaggi di conforto nei confronti del protagonista e di tutta la sua famiglia. Fortunatamente è giunta una buona notizia che, casualmente, coincide anche con il ritorno ufficiale di Ciao Darwin in televisione. A quanto pare, nonostante gli incidenti, la trasmissione riprenderà regolarmente. Ad ogni modo, quasi certamente, saranno apportate delle modifiche. Innanzitutto, il gioco dei rulli è stato ovviamente annullato, in quanto ritenuto troppo pericoloso per i partecipanti. Inoltre, secondo quanto emerso dalle ultime anticipazioni, non sono ancora ufficiali le compagini che si sfideranno questa sera.

Chi si sfiderà questa sera? Dubbi sulle due compagini avversarie

Lo scorso venerdì si sarebbero dovuti sfidare Juventini, con rappresentante Giampiero Mughini, contro tutti, rappresentati dal sostenitore del Napoli Raffaele Auriemma. Probabilmente tale competizione andrà in onda questa sera. Tuttavia, c'è anche chi sostiene che tali categorie potrebbero venire sostituite da altre. Ad esempio, potrebbe avvenire la sfida tra i nati vecchi, capitanati da Raffaello Tonon e i finti giovani, capitanati invece da Sossio Aruta, un ex esponente di Uomini e Donne.

Ad ogni modo, la cosa che conta al momento riguarda le notizie circa l'infortunato. Finalmente tutti possono tirare un sospiro di sollievo. Intanto, però, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Il fascicolo aperto è contro ignoti ed è per lesioni di tipo colposo. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.