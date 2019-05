Nelle ultime settimane, il programma tv di Canale 5, intitolato Ciao Darwin, è stato al centro di una vera e propria bufera mediatica. Infatti, durante la registrazione della settima puntata dello show, un concorrente romano di 54 anni, Gabriele Marchetti, è rimasto ferito in seguito al "gioco dei rulli". Nel frattempo, sono state svelate nuove clamorose notizie: Gabriele non è stato l'unico concorrente ad essersi infortunato durante il programma tv.

Ciao Darwin 8: tutti gli infortunati di questa edizione

Gli infortunati di Ciao Darwin 8

Durante la registrazione della prima puntata di questa nuova edizione di Ciao Darwin, una concorrente di 27 anni, Deborah Bianchi, è rimasta ferita durante l'esecuzione di una delle prove del gioco. Ancora una volta, la prova che ha portato all'infortunio è stata quella di abilità, chiamata Genodrome. La concorrente 27enne, proveniente da Roma, ha riportato una frattura scomposta che ha richiesto un' operazione urgente al piede.

La giovane ha raccontato di essere stata la prima della sua squadra, ad affrontare una discesa piuttosto ripida, che ha causato appunto la distorsione del piede. In seguito all'incidente, è stata portata all'ospedale di Tivoli, in cui dopo una serie di controlli, è emersa la necessità di un'operazione chirurgica. La concorrente è stata operata lo scorso 4 marzo, presso l'ospedale Umberto I di Roma, e da quel giorno è costretta ad usare delle stampelle per potersi muovere.

Inoltre in futuro, Deborah dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento, per rimuovere la placca e i sei chiodi che sono stati inseriti all'interno del piede. La ragazza ha notato che nelle puntate successive, la discesa su cui è avvenuto l'incidente, è stata ricoperta con della sabbia, questo per evitare che altri concorrenti subissero la stessa conclusione. Secondo l'infortunata dunque, la produzione avrebbe dovuto effettuare un maggior numero di prove per la messa in sicurezza, in modo da evitare conclusioni spiacevoli.

L'infortunato Gabriele Marchetti esce dalla terapia intensiva

Nel frattempo, nuove notizie sono state diffuse in merito al concorrente Gabriele Marchetti, che durante la registrazione della settima puntata di Ciao Darwin ha subito un gravissimo incidente. Il 54enne romano, in seguito ad una caduta durante il "gioco dei rulli", ha riportato uno schiacciamento di due vertebre ed una lesione del midollo spinale. I suoi parenti tra cui il cugino Stefano Ambrosetti, hanno fatto sapere che, dal giorno dell'incidente, Gabriele non è stato più in grado di muovere la parte inferiore del corpo.

Al momento, l'uomo è stato trasferito presso l'Istituto di ricovero e di cura della Fondazione Santa Lucia, in cui sarà sottoposto ad una terapia.