Sta per calare il sipario sulla ventesima edizione di Colorado. Iniziato il 28 marzo, lo show televisivo condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez, affiancati da Gianluca "Scintilla" Fubelli e i PanPers, andrà in onda con la sua ultima puntata nella prima serata di martedì 14 maggio.

Come le puntate precedenti, anche l'ultimo appuntamento del noto programma comico di Mediaset potrà essere seguito in tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset Play. Tra gli altri crediti di questa edizione trasmessa dallo Studio Mind di Milano, meritano una doverosa menzione anche il corpo di ballo con la bellissima Anastasia Ronca e la produzione a cura di Coloradofilm e 3Zero2Tv.

L'ultimo appuntamento con la ventesima edizione di Colorado

Martedì 14 maggio è la data in cui Italia 1 e Mediaset Play, rispettivamente in tv e in streaming online, trasmetteranno l'ultima puntata di Colorado.

Colorado, l'ultima puntata domani in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play

I numeri di questa edizione raccontano di un buon seguito, ma con una tendenza leggermente decrescente: dati alla mano, la prima puntata, andata in onda il 28 marzo, è stata seguita da 1.700.000 spettatori (8,70% di share) mentre la settima puntata del 9 maggio ha fatto mettere davanti alla tv 1.323.000 spettatori (6,50% di share).

L'edizione di quest'anno è andata in onda anche nel giorno festivo di giovedì 25 aprile, Anniversario della Liberazione, e ha avuto come ospiti speciali Francesco Mandelli, intervenuto in trasmissione nella terza puntata dell'11 aprile, e Maurizio Battista, salito sul palco proprio nella quinta puntata del 25 aprile.

Nel cast di questa edizione sono figurati artisti quali IPantellas, Gianluca Impastato, Pino & gli anticorpi, Max Pisu, Francesca Cipriani, Raffaele D'Ambrosio, Massimo Bagnato, Elena Morali, Andrea Carlini, Alessandro Bianchi, Federico Parlanti, Soldi Spicci e molti altri comici, monologhisti, imitatori e situazionisti.

Breve storia della trasmissione

Colorado è un programma televisivo italiano ideato nel 2003 da Diego Abatantuono, Maurizio Totti, Benito Tripodi, Cosimo Cacciola, Giuseppe Corbini e Giorgio Sofi.

Le prime tre edizioni dello show, andate in onda tra il 2003 e il 2004 in seconda serata, sono state condotte proprio da Diego Abatantuono affiancato da Ugo Conti e Andrea Appi. A partire dalla quarta edizione, e per tre edizioni consecutive, la trasmissione si è guadagnata la ribalta della prima serata domenicale. Nelle ultime tre edizioni, invece, il format comico è andato in onda nel prime-time del giovedì.

Con l'edizione di quest'anno sono state girate ben 197 puntate, ognuna delle quali contraddistinta da una durata media di 150 minuti.