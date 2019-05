Il caso Marco Caltagirone continua ad essere al centro del Gossip dopo la rivelazione di Eliana Michelazzo a Live, Non è la D'Urso. Quest'ultima ha dichiarato di aver avuto un fidanzato fantasma, così come Pamela Prati, per ben dieci anni. L'ormai ex agente della diva del Bagaglino ha confessato, in un'intervista rilasciata alle cinque del mattino, di essere stata vittima di una montatura.

Il sito di Roberto D'Agostino, Dagospia, ha riportato una notizia che sconfesserebbe quanto dichiarato dalla Michelazzo. A detta del giornalista, Eliana e l'altra agente della Prati, Pamela Perricciolo, avrebbero studiato a tavolino una montatura, con tanto di fidanzato fantasma, per coprire la loro storia d'amore. La Michelazzo avrebbe finto di essere andata persino in vacanza con il suo partner fittizio, un importante magistrato antimafia, per celare un amore saffico con la Perricciolo.

Eliana Michelazzo, secondo Dagospia, avrebbe una storia con Pamela Perricciolo

Quanto a Pamela Prati, si legge sul sito Dagospia, che la showgirl avrebbe alcuni debiti da bingo e si sarebbe 'messa in mano' al duo formato dalla Michelazzo e dalla Perricciolo.

Secondo Dagospia, profili falsi sui social creati dalla Michelazzo e dalla Perricciolo

Come sottolineato da Barbara D'Urso, il caso Caltagirone ha travalicato i confini del gossip, sbarcando in Procura. Proprio lì, infatti, Eliana Michelazzo è stata ascoltata da un magistrato.

La conduttrice ha trattato delicatamente anche il caso relativo ai due bambini che Pamela Prati ha dichiarato di aver preso in affido assieme al suo compagno fantasma Marco Caltagirone. A detta di Dagospia, inoltre, la Michelazzo e la Perricciolo avrebbero creato alcuni profili falsi sui social al fine di trarre in inganno diversi personaggi famosi.

Quello di Caltagirone rischia di diventare un caso molto complicato di cui non si riescono ancora a comprendere le dinamiche profonde.

La stessa conduttrice, Barbara D'Urso, è stata tirata in ballo, in quanto avrebbero trovato un falso fidanzato anche a lei, cugino del finto partner di Eliana Michelazzo. La montatura del finto rapporto amoroso ha toccato diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Manuela Arcuri ad Alfonso Signorini, a Sara Varone. Non resta che attendere la replica di Pamela Prati alle dichiarazioni della sua ex agente Eliana, dato che, almeno sino a questo momento, la showgirl si è chiusa nel silenzio, non apparendo più in tv.

Pamela ha chiesto a Barbara D'Urso di non parlare più di lei, ma non sarà facile, visti gli ultimi sviluppi della vicenda che l'ha vista protagonista. Anche sui social diversi utenti hanno commentato le recenti rivelazioni di Eliana Michelazzo e l'articolo pubblicato da Dagospia che sta suscitando molto scalpore.