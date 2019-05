Nonostante tutte e tre le protagoniste del "caso Pamela Prati" abbiano confessato l'inesistenza di Mark Caltagirone, Dagospia sta continuando ad occuparsi di loro, fornendo ogni giorno notizie esclusive su questa storia. Oggi, ad esempio, il sito di Roberto D'Agostino ha informato i suoi lettori di quello che sarebbe successo se loro non avessero indagato sulle nozze della showgirl. Secondo quanto si legge sul web nelle ultime ore, l'intento della sarda e delle sue ex socie sarebbe stato quello di mettere su un vero matrimonio al quale lo sposo non si sarebbe mai presentato, lasciando sola e sconsolata la Prati.

Pubblicità

Pubblicità

Nuove indiscrezioni sulle nozze di Pamela Prati

Il giorno successivo all'ospitata poco incisiva di Pamela Prati a "Chi l'ha visto?", Dagospia ha deciso di lanciare una nuova notizia molto interessante sul suo matrimonio che non si è mai celebrato. Sul popolare blog, infatti, oggi si legge quello che sarebbe successo se i loro giornalisti non avessero indagato sulla storia della showgirl con Mark Caltagirone.

"Siete curiosi di sapere come sarebbe finita la truffa del trio Prati-Michelazzo-Perricciolo se noi non avessimo scoperchiato il maleodorante pentolone?", inizia con questa domanda l'articolo che il sito di Roberto D'Agostino ha pubblicato poche ore fa.

Dagospia: 'Pamela Prati sedotta e abbandonata all'altare se non avessimo indagato'.

"La location delle nozze c'era, l'abito anche. Niente documenti e partecipazioni. Nulla impediva a Pamela di vestirsi da sposa, fare le foto di rito ed inscenare il mancato arrivo dello sposo davanti alle telecamere di Verissimo". I giornalisti, inoltre, confermano che la soubrette avrebbe venduto l'esclusiva del suo giorno più bello al format di Canale 5 per la bellezza di 40 mila euro.

"Pamela sedotta ed abbandonata all'altare. Nessun matrimonio.

Pubblicità

Una notizia da prima pagina che poteva valere migliaia di euro", si legge ancora su Dagospia, che successivamente ipotizza anche le tante ospitate (ovviamente ben retribuite) che avrebbe potuto fare la sarda per parlare del mancato lieto fine con Caltagirone.

"Un piano perfetto, se nessuno avesse indagato. In quel caso, la notizia bomba sarebbe stata solo il mancato matrimonio".

Barbara D'Urso attacca la Prati a Live

La notizia che ha lanciato Dagospia nella giornata di oggi su Pamela Prati, arriva a poche ore da un pesante attacco che la showgirl ha subito da parte di una popolare conduttrice.

Barbara D'Urso, durante l'ultima puntata di Live, si è scagliata verbalmente contro la sarda dopo aver saputo che la manager Perricciolo avrebbe assoldato un bambino di 10 anni per interpretare il ruolo di Sebastian Caltagirone a sua insaputa.

"Ammettiamo che lei è una vittima. Ma perché è venuta da me o da Mara Venier a raccontare bugie? Poteva starsene a casa a vivere il suo amore virtuale", ha esordito la napoletana nel suo sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

Pubblicità

"Ha detto che è bello essere mamma, ma cosa ne sai tu di cosa vuol dire essere mamma? Vorrei che avesse il coraggio -ma tanto non ce l'ha- di venire qua a dirmi in faccia queste cose", ha aggiunto la presentatrice Mediaset visibilmente alterata.