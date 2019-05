Ultimo appuntamento con la diciottesima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Ormai siamo arrivati alla resa dei conti e finalmente stasera scopriremo chi sarà il vincitore tra i cantanti Giordana e Alberto e i ballerini Rafael e Vincenzo. Solo il trionfatore assoluto riuscirà a portarsi a casa l'ambito premio da 150mila euro in gettoni d'oro, ma ci sarà anche un premio di categoria del valore di 50mila euro.

A stabilire l'allievo vincente di questa edizione sarà unicamente il pubblico da casa attraverso il televoto; niente più giuria speciale o commissione dei professori, i telespettatori saranno l'unico giudice insindacabile.

Nonostante ciò gli ospiti non mancheranno, infatti ad applaudire i quattro finalisti ci sarà un parterre d'eccezione composto da Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Ospite musicale il vincitore della scorsa edizione Irama, che presenterà per la prima volta in televisione il suo nuovo singolo Arrogante.

Per conoscere il nome del vincitore, non vi resta che seguire insieme a noi la diretta, minuto per minuto, della finale della diciottesima edizione di Amici, a partire dalle 21.10 qui su Blasting News.