Uomini e Donne, Trono Over - 2 maggio 2019

16.01 - s'inizia con il trono di Angela e l'esterna tra la tronista e Alessio. i due si sono incontrati nella casetta di Uomini e donne.

15.54 - si passa al trono di Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Per la prima fanno il loro ingresso Luca Daffrè, Alessio Campoli e Fabrizio Baldassare; mentre per Giulia arrivano Manuel Galiano e Giulio Raselli.

15.46 - Klaudia spiega il motivo per cui ha segnalato alla redazione i video che ritraggono Muriel intenta a fare il twerking sul cubo durante il suo lavoro nei locali la sera: la ragazza spiega che dopo la visione era convinta che anche Andrea li avesse visti e per questo motivo avesse deciso di eliminare Muriel dal gruppo delle corteggiatrici.

Uomini e Donne: Muriel Bassi, il suo video da cubista fa ancora discutere

Tra le due si scatena una forte discussione.

Team Klaudia o Team Muriel? 😂 #UominieDonne pic.twitter.com/CYoHTIvkWu — Uomini e Donne (@uominiedonne) 2 maggio 2019

15.34 - Giorgia ha deciso di non presentarsi in esterna perché durante l'ultima puntata si è sentita trascurata da Andrea.

15.33 - Andrea è andato a Milano per fare l'esterna con Giorgia Kintli, ma la corteggiatrice ha deciso di non presentarsi. La ragazza fa il suo ingresso in studio.

15.26 - dopo l'esterna con Klaudia, Andrea va a Lodi a trovare Muriel.

Pubblicità

15.11 - Klaudia ha deciso d'invitare la sua amica Francesca in studio, in maniera da farle raccontare tutta la vicenda.

Secondo voi Natalia è sincera con Andrea? #UominieDonne pic.twitter.com/UjoSKmZYjv — Uomini e Donne (@uominiedonne) 2 maggio 2019

15.10 - dopo tale dichiarazione, Andrea ha l'opportunità di riportare Natalia in esterna, ma il tronista decide di rifiutare l'offerta.

15.09 - viene mandato in onda un fuori onda tratto dall'esterna di Andrea e Klaudia, dove quest'ultima racconta che una sua amica di Milano, di nome Francesca, è stata dal parrucchiere contemporaneamente con Natalia; la ragazza dichiara che Natalia ha parlato del suo rapporto con Andrea e del fatto che dopo alcuni piccoli problemi le cose stavano nuovamente andando per il meglio e del fatto che era contenta che finalmente aveva il pubblico dalla sua parte.

15.02 - quella con Natalia è stata la prima esterna fatta da Andrea, successivamente il tronista è uscito con Klaudia; l'ha raggiunta a casa sua a Rieti, dove lui ha avuto anche modo di conoscere sua madre.

Emozioni forti tra Klaudia e Andrea... Vi è piaciuta la loro esterna? ❤#UominieDonne pic.twitter.com/BlkEi7vIi6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 2 maggio 2019

14.57 - i due hanno discusso animatamente e per questo non si sono lasciati benissimo; per questo motivo dopo 40 minuti il tronista torna in albergo, prende Natalia e la porta fuori in esterna.

Pubblicità

14.54 - dopo Muriel, Andrea si reca in albergo per parlare con Natalia. I due dovevano uscire in esterna.

14.50 - Andrea, subito dopo la puntata di settimana scorsa, ha incontrato Muriel nel backstage. La ragazza è presa male perché pensa che il tronista non faccia nulla per lei, quando è convinta di dare tutta se stessa.

"Sono stufa di fare le cose per una persona che non mi crede" Cosa ne pensate della reazione di Muriel? #UominieDonne pic.twitter.com/TbfeDT5n4z — Uomini e Donne (@uominiedonne) 2 maggio 2019

14.48 - si parte con un riassunto di ciò che è successo settimana scorsa nel trono di Andrea Zelletta.

Pubblicità

14.46 - inizia un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, fanno il loro ingresso i tre tornisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. S'inizia con il trono di Andrea, per questo entrano in studio anche le corteggiatrici Natalia Paragoni, Muriel Bassi e Klaudia Poznańska.

Anticipazioni

Primo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine si aprirà con il trono "tormentato" di Andrea Zelletta.

Prima di scoprire tutti i dettagli, vediamo insieme qualche anticipazione pubblicata dal portale ufficiale del programma Witty.

Come i più fedeli ascoltatori già sapranno Muriel Bassi, nell'appuntamento andato in onda settimana scorsa, ha litigato con Andrea perché la corteggiatrice, invece di rimanere a Roma per proseguire l'esterna, ha deciso di prendere il treno e tornare a Milano. A causa di tutto ciò la ragazza ha lasciato lo studio; è stato un addio definitivo? A quanto pare no, infatti i due hanno animatamente discusso dopo la puntata nel backstage. Lui accusa lei di non dimostragli quanto ci tiene alla loro conoscenza, mentre lei continua a ribadirgli che per corteggiarlo a dovuto rinunciare anche un lavoro a Ibiza; vedremo come si evolverà la vicenda.

Intanto Andrea ha portato fuori in esterna Natalia Paragoni; le cose tra i due sono andate molto bene, al punto tale che sono arrivati pure al bacio. Però come un fulmine a ciel sereno, giunge in studio una segnalazione che riguarda proprio la corteggiatrice. Una telespettatrice racconta di aver visto Natalia dal parrucchiere, di averla sentita mentre raccontava della sua recente esterna con Andrea e del fatto che fosse contenta di essere la corteggiatrice più apprezzata dal pubblico. Questa dichiarazione spiazza Andrea, che non capisce se la ragazza sia lì per lui o per una semplice voglia di visibilità.

Non solo Andrea Zelletta, infatti oggi ci sarà anche un assaggio del trono di Angela Nasti; infatti vedremo l'esterna fatta nella casetta di Uomini e Donne insieme ad Alessio Campoli. Le cose tra i due sembrano proseguire bene, al punto tale che la Nasti sta iniziando a convincersi che il corteggiatore possa anche essersi innamorato di lei.

Queste sono solo delle brevi anticipazioni, per il resto seguite il racconto della puntata a partire dalle 14.45.