Manca veramente poco alla prima delle tre puntate dedicate alla scelta del Trono Classico di Uomini e donne. Per la prima volta, nella storia del programma, l'annuncio verrà fatto in diretta esclusiva, cosi nelle giornate di oggi, domani e venerdì scopriremo i nomi dei prescelti dai tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià.

In ogni puntata a loro dedicata, vedremo gli attimi che le troniste e il tronista hanno trascorso in villa insieme ai propri corteggiatori e corteggiatrici. Ovviamente non mancheranno i colpi di scena, anche perché la produzione non ha rivelato nulla in merito a ciò che accadrà durante gli appuntamenti, solamente qualche piccola anticipazione sui social relativa alle esterne in villa.

Non è stato nemmeno ufficializzato l'ordine di scelta, ma secondo le 'talpine' del portale Il Vicolo delle News (sito specializzato per quanto riguarda la narrazione del dating show), la prima a fare la propria scelta dovrebbe essere Angela Nasti. A lei l'arduo compito di decidere tra i due corteggiatori Luca Daffrè e Alessio Campoli; successivamente scopriranno se 'la storia s'ha da fare', infatti spetterà al ragazzo prescelto decidere se iniziare una storia con la tronista napoletana oppure no.

Uomini e Donne: oggi Angela Nasti annuncerà il nome del corteggiatore prescelto

Per scoprire il nome della scelta, seguite insieme noi la diretta minuto per minuto del Trono Classico di Uomini e Donne, a partire dalle 14.45 qui su Blasting News.