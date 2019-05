La società Disney, che da poco ha comprato la Fox per 71 miliardi di dollari, è riuscita a consolidare il proprio predominio nel campo dell'industria cinematografica sia americana che nel mondo. Il colosso è uscito vittorioso ultimamente grazie ad Avengers: Endagame, il film che ha superato i 2 miliardi di dollari di incasso, assicurandosi la fascia di uno dei film più redditizi e amati mai prodotti in tutto il mondo. Le nuove uscite Disney in programma sono parecchie, tanto da riuscire ad occupare le sale cinematografiche fino al 2027.

Disney annuncia i film in uscita fino al 2027 tra cui Avatar e Star Wars

Saghe di grande successo debutteranno nei prossimi anni

Nei prossimi mesi, dopo Toy Story 4 ed Il Re Leone, potremmo vedere il sequel di Frozen e Maleficent. Verso la fine del 2019, arriverà il capito conclusivo della saga Star Wars: The Rise Of Skywalker, super amata da giovani e meno giovani.

Nei prossimi anni sono state confermate ben 8 pellicole che riguardano la Marvel, una delle principali compagnie d'intrattenimento a livello internazionale .

Pubblicità

Il mondo dei supereroi continuerà dunque a stupire ed andrà ben oltre Avengers: Endgame. I primi due nuovi film che arriveranno tra maggio e novembre del prossimo anno, potrebbero essere Black Widow e Shang-Chi o The Eternales, ma ci saranno anche Doctor Strange ed il terzo capitolo di Guardiani della galassia.

Sempre nel 2020, all'interno delle sale cinematografiche si assisterà alla live action di Mulan e Cruella. Ci saranno inoltre due film della Pixar, sia di animazione che classico di cui non si conoscono però i nomi: il primo debutterà a giugno, mentre l'altro a novembre.

Il ritorno della saga Avatar e Star Wars

Ci sarà anche il ritorno di Avatar con quattro debutti. Il primo avverrà nel dicembre 2021 e gli altri tre saranno presenti a distanza di di due anni l'uno dall'altro, fino dunque ad arrivare al 2027 con la quinta uscita. Questo dicembre, Star Wars vedrà la sua fine, ma a partire dal 2022 saranno proposte nuove tre uscite della saga, anche in questo caso uno ogni due anni.

La Pixar proporrà due nuove uscite tra il 2020 e il 2021, mentre nel 2022 ce ne saranno ben due.

Pubblicità

Per il il 2020 è stato già annunciato il titolo del film che sarà Onward.

Anche dalla Fox arriveranno nuovi interessanti aggiunte. Nel corso del 2019 verranno proposti già The Art of Racing in the Rain con Kevin Costner ,la cui uscita è prevista ad agosto e Ad Astra con Brad Pitt protagonista che invece sarà proposto a settembre. Nel 2020 potremmo assistere a The New Mutants, prodotto cinematografico collegato a X-Men. Nel 2021 sbarcherà il quinto film di Indiana Jones.

Pubblicità

Sempre per quanto riguarda la Fox, ci saranno due nuove uscite a luglio del prossimo anno con Free Gay e Bob's Burgers.