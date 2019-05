Nel capitolo 48 del manga di Dragon Ball super il protagonista indiscusso è Majin Bu che mette in mostra tutte le sue nuove tecniche di combattimento contro Moro, sbalordendo anche due guerrieri straordinari come Goku e Vegeta. Infatti, il migliore amico di Mr. Satan non solo è riuscito ad annullare tutti gli attacchi del villain più di una volta, ma anche sferrato un contrattacco micidiale, sferrando una raffica pazzesca di pugni. Sembrerebbe proprio che le tecniche magiche del divoratore di pianeti siano inefficaci contro Majin Bu.

Ma non è tutto, perché quest'ultimo si dice addirittura molto deluso del livello di combattimento di Moro. I due sayan sono rimasti totalmente sbalorditi da questa incredibile forza di Majin Bu, la cosa è giustificata visto e considerato che i due hanno combattuto alla massima potenza e sono stati sonoramente sconfitti da Moro.

Sono in molti a chiedersi come sia possibile che Majin Bu sia diventato così forte. Ma è opportuno ricordare che quest'ultimo si era allenato tantissimo prima del torneo del potere, proprio per partecipare, ma poi non prese parte all'evento perché si addormentò.

Manga Dragon Ball super: la nuova tecnica di Majin Bu

Nonostante ciò, l'amico di Satan aveva già dato prova della sua forza, nell'incontro di esibizione indotto dal Grande Sacerdote, però non si era effettivamente capito quanto fosse migliorato.

La fusione con il Daikaioh

Ma la cosa che distingue maggiormente è sicuramente la fusione con il Daikaioh, che è riemerso proprio nella coscienza di Bu e risulterebbe un nemico storico di Moro da 10 milioni di anni. Infatti, Bu grazie a questa fusione riesce piano piano ad apprendere tutti i poteri del Daikaioh e grazie a questo riesce ad avere un potere straordinario.

Ma non è tutto, perché grazie a questi incredibili poteri accumulati, sviluppa anche delle capacità curative che potranno risultare fondamentali per la fine della battaglia contro il temibile villain.

Infatti, durante l'ultimo capitolo c'è stato uno sterminio di namecciani, questi ultimi ormai si contano sulle dita di una sola mano e anche le nuove abilità di Bu sono risultate vane.

La mossa a sorpresa di Moro

Il capitolo 48 ci ha fatto capire attraverso lo scontro tra Moro e Bu, che solo questo può essere in grado di sconfiggere il temibile nemico.

Ma il divoratore di mondi, dopo aver avuto la peggio nello scontro, si riprende ed obbliga Cranberry a chiedere al drago Polunga di esaudire un desiderio.

Moro ha chiesto al drago di riottenere tutto il suo potere e ritornare ad essere inarrestabile, poi si è successivamente lanciato contro quest'ultimo per impedire che venisse esaudito un terzo desiderio. Poi, Moro ha ucciso il suo compagno di prigione, ha esaudito un desiderio misterioso ed è fuggito utilizzando una scarica di potere del pianeta Namec per azzerare la sua aura.