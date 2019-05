Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, ieri sera è andato in onda il tanto atteso appuntamento con Live, non è la D'Urso in cui si è affrontato il capitolo conclusivo del Pamela Prati gate. Nel corso della trasmissione, tra i vari ospiti in studio c'è stata anche Eliana Michelazzo. L'ex agente della showgirl ha deciso di raccontare tutto e di spiegare di non aver mai conosciuto Mark Caltagirone. Secondo quanto emerso, si tratta di una montatura architettata ad hoc dalla sua ex socia Pamela Perricciolo.

Pubblicità

Pubblicità

La Michelazzo, infatti, ha fatto anche sapere di essere ricorsa a vie legali contro di lei. In seguito a tale confessione assolutamente inaspettata, però, è emersa un'altra verità. Sul sito Dagospia, Alberto Dandolo ha diffuso uno scoop. Stando a quanto presente sul sito, Pamela Perriccio e Eliana Michelazzo sarebbero unite da un legame saffico, che va avanti da anni. Insieme avrebbero gestito i vari profili fake.

Eliana Michelazzo e la storia del matrimonio fake con Simone Coppi durato 10 anni

Eliana Michelazzo ha raccontato la sua versione dei fatti, che ha lasciato tutti spiazzati.

Eliana e Pamela fidanzate da anni?

La donna ha detto di essere la prima vittima di tutta questa storia. Cosi come Mark Caltagirone, infatti, anche il suo presunto fidanzato/marito Simone Coppi, in realtà, non è altro che un personaggio immaginario. Eliana ha spiegato di essersi sentita sposata con quest'uomo per 10 anni, senza averlo mai visto di persona, se non una sola volta di sfuggita. Il suo racconto ha, naturalmente, lasciato tutti senza parole, specie la padrona di casa. Barbara D'Urso, infatti, le ha chiesto come fosse possibile che una donna possa credere per tutti questi anni a tutte queste bugie.

Pubblicità

Insomma, la versione della Michelazzo ha diviso il pubblico in due. Da un lato c'è una fetta di persone che hanno creduto alle sue parole, dall'altro ce ne sono altrettante che credono che la donna stia continuando a mentire.

Eliana e Pamela sono, in realtà, fidanzate da anni? Lo scoop di Dagospia

Proprio mentre il pubblico si interrogava circa la questione, sul sito Dagospia è stata sganciata una bomba. Alberto Dandolo ha pubblicato un breve articolo nel quale è presente una verità ancora più sconcertante.

Secondo quanto emerso, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo pare siano fidanzate. Per tutti questi anni hanno architettato questa messinscena per nascondere il loro amore saffico. In merito a Pamela Prati, invece, lei aveva solamente bisogno di soldi dal momento che sembrerebbe sopraffatta dai debiti.

Eliana, però, in studio ha detto che ha denunciato la Perricciolo. Sarà vero o avrà mentito anche su questa cosa?