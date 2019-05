In queste ore non si sta facendo altro che parlare dell'eventualità di vedere Eliana Michelazzo come concorrente del Grande Fratello 16. L'agente di Pamela Prati, sopraffatta dalla pressione mediatica, ha deciso di confessare tutto. La donna ha ammesso di non aver mai visto di persona Mark Caltagirone ed ha detto che è tutta una messinscena della sua socia Pamela Perricciolo.

Pubblicità

Pubblicità

In seguito a tali rivelazioni assolutamente clamorose, la donna ha detto di essere molto spaventata. Per questo motivo si vorrebbe "esiliare", oppure andare in un luogo sicuro come la casa del Grande Fratello. Ad annunciare la cosa è stata la conduttrice Barbara D'Urso che, nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, ha detto che presto sarà necessario affrontare la questione. Subito dopo la divulgazione di tale novità, il popolo del web è insorto contro il programma.

Eliana Michelazzo al GF? Mediaset si dissocia

Mediaset, quindi, ha deciso di intervenire direttamente in merito dicendo di non aver mai preso in considerazione l'ipotesi di far entrare Eliana al GF.

La richiesta di Eliana Michelazzo di entrare al GF

Per mesi si è parlato del presunto matrimonio fake tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Dopo polemiche infinite, testimonianze e supposizioni contro l'agenzia della famosa showgirl, la responsabile Eliana Michelazzo ha deciso di svelare tutta la verità.

Pubblicità

A quanto pare, Mark Caltagirone non sarebbe altro che un'invenzione di Pamela Perricciolo, socia di Eliana. La donna avrebbe dato luogo a questa messinscena in cui è la stessa Michelazzo ad essere la prima vittima di tutto. L'agente ha, infatti, ammesso di essere fidanzata da 10 anni con un personaggio immaginario, sempre proposto dalla Perricciolo. In seguito a tali confessioni, Eliana ha espresso la volontà di entrare al Grande Fratello. Barbara D'Urso ha detto che questa sera si parlerà della questione e si prenderà una decisione.

La risposta di Mediaset

Nel frattempo, il popolo del web è insorto contro la produzione del reality show. Nessuno vuole che venga data ulteriore visibilità e soldi a persone che hanno ingannato tutti e truffato. Proprio per questo motivo, nel tentativo di mettere a tacere una volta per tutte questi rumors, l'azienda Mediaset ha deciso di intervenire. I responsabili hanno emesso un comunicato ufficiale nel quale hanno dichiarato di non aver mai preso in cosiderazione l'ipotesi di far entrare Eliana Michelazzo al GF.

Pubblicità

Per questo motivo, la rete del Biscione si è completamente dissociata da tutta questa storia. Adesso non ci resta altro che attendere la puntata di mercoledì sera di Live, non è la D'Urso, per scoprire nel dettaglio quali intrighi rivelerà Eliana.