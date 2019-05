Mercoledì, 22 maggio, durante la decima puntata di 'Live-Non è la D'Urso', Eliana Michelazzo dovrebbe confessare le tante bugie che ha raccontato sulle nozze mai celebrate di Pamela Prati. All'anticipazione che ha dato Dagospia su questa vicenda ha fatto eco un comunicato stampa di Mediaset che riporta le prime dichiarazioni ufficiali dell'agente su quello che racconterà a Barbara D'Urso tra qualche giorno.

Anticipazioni Live: Eliana vuoterà il sacco

Nonostante manchino ancora tre giorni alla prossima puntata di Live-Non è la D'Urso, sono state diffuse le prime anticipazioni su alcune cose che accadranno in studio mercoledì, 22 maggio. Come aveva sostenuto per primo Dagospia, Barbara D'Urso raccoglierà la testimonianza di Eliana Michelazzo sulle tante bugie che ha raccontato negli ultimi mesi.

La proprietaria della Aicos Management, infatti, è pronta a dire tutta la verità sul matrimonio mai celebrato di Pamela Prati e sull'uomo che la showgirl avrebbe dovuto sposare lo scorso 8 maggio.

Eliana Michelazzo confessa: 'Ho mentito, ora dovrei isolarmi in convento o al Grande Fratello'.

'In tv ho mentito. Non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l'ho visto solo in un video di pochi secondi in cui era in auto con la mia socia Pamela Perricciolo', ha fatto sapere l'agente alla rete che da settimane si occupa di questa faccenda in molti suoi programmi.

'A questo punto, credo che Mark non esista. Io sono stata la prima vittima di questo sistema', si legge nel comunicato che Mediaset ha reso pubblico in queste ore.

Eliana, inoltre, ha raccontato di avere un fidanzato fantasma da 10 anni, Simone Coppi, che le mandava foto, messaggi e regali.

Sulla falsa riga di quello che ha raccontato Sara Varone ad Oggi, dunque, anche la Michelazzo sarebbe stata portata da qualcuno a credere nell'esistenza di un uomo, del quale si è anche tatuato il nome.

'Ascoltando le storie delle altre vittime, ho scoperto la verità: non esiste', ha aggiunto la romana prima di specificare che non le interessa conoscere l'identità della persona che l'avrebbe presa in giro.

Eliana potrebbe partecipare al Grande Fratello

Le dichiarazioni della Michelazzo terminano con una riflessione piuttosto inquietante che la romana fa sul suo imminente futuro.

'Dopo questa mia confessione, ho paura. Non voglio avere contatti con nessuno. Dovrei andare all'estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa del Grande Fratello'.

Il fatto che Eliana sostenga di avere bisogno di rifugiarsi in un luogo dove possa riflettere senza che qualcuno le punti il dito contro è abbastanza comprensibile. Il fatto che, però, tra le tante possibilità ci sia il reality di Canale 5 fa un po' sorridere.

Cosa ne sarà dell'agente dopo l'intervista che rilascerà a Barbara D'Urso mercoledì prossimo?

Il pubblico la ritroverà davvero nella casa del GF come da lei stessa auspicato in questi giorni?