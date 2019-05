Il caso che vede protagonista Pamela Prati continua ad arricchirsi di nuovi colpi di scena e clamorosi risvolti. Dopo la confessione di Eliana Michelazzo da Barbara D'Urso e quella della stessa Pamela nel corso della puntata di ieri pomeriggio di Verissimo, ecco che Eliana è tornata a parlare e lo ha fatto lasciandosi andare a delle nuove clamorose rivelazioni che ha rilasciato nel corso della trasmissione radiofonica 'Non succederà più', durante la quale ha ammesso che, in questo momento della sua vita, ha necessariamente bisogno di un aiuto medico.

La verità di Eliana Michelazzo sul caso Prati e le accuse a 'donna Pamela'

Nel dettaglio, infatti, la bella Eliana Michelazzo in lacrime ha ribadito la sua versione dei fatti, ossia che lei stessa è stata raggirata in primis.

La manager della Prati, infatti, sostiene di essere stata, a sua volta, vittima delle tante bugie che le sono state raccontate da Donna Pamela, la quale le fece conoscere un uomo che, per dieci anni, ha creduto fosse il suo fidanzato.

Eliana, però, sostiene che in tutti questi anni non ha mai dubitato sulle parole di donna Pamela, nonostante non avesse mai visto di persona il suo fidanzato. La stessa situazione si è successivamente replicata con Pamela Prati, la quale intervistata da Silvia Toffanin ha confessato di non aver mai visto né tanto meno sentito Mark Caltagirone e che avrebbero dovuto vedersi per la prima volta direttamente il giorno del matrimonio.

Eliana Michelazzo fa la vittima: "Sono stata raggirata da Pamela'

Eliana, nel corso della nuova intervista che ha concesso a 'Non succederà più', ha rivelato che, per tutti questi anni, ha fatto anche dei regali a suo marito (immaginario), credendo che esistesse realmente e addirittura ha smesso di fumare, perché le era stato detto che il suo compagno soffriva di problemi cardiaci e quindi era meglio che anche lei smettesse di fumare.

Il dramma di Eliana Michelazzo dopo la bufera sul caso Prati: 'Sono malata'

La Michelazzo sostiene di aver aperto gli occhi soltanto in queste settimane, quando è venuto alla luce il caso di Pamela Prati.

A quel punto, infatti, ha cominciato a fare delle domande a donna Pamela, la quale però, non ha mai saputo darle delle risposte. Da quel momento Eliana sostiene di non aver più sentito l'altra manager, di cui si sarebbero perse le tracce.

'Ho buttato dieci anni della mia vita. Per me la sera è un incubo', ha dichiarato Eliana, in lacrime nel corso dell'intervista, ammettendo che ha capito di aver bisogno dell'aiuto di un medico che la aiuti a venire fuori da tutta questa storia.

'Io sono malata mentalmente. Ho uno sdoppiamento', ha aggiunto la Michelazzo. Ci saranno nuovi risvolti in tutta questa vicenda? Lo scopriremo nelle prossime settimane.