Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua ad essere uno dei casi più discussi di questi giorni, complici i numerosi colpi di scena che vengono fuori di ora in ora. Dopo la confessione di Eliana Michelazzo e quella della stessa Prati, ecco che nelle ultime ore ha deciso di dire la sua versione dei fatti anche Pamela Perricciolo, l'altra manager coinvolta in questa tristissima vicenda.

Nelle ultime ore è stata proprio quest'ultima a rivelare in un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano', che la Michelazzo per le varie ospitate televisive dalla D'Urso avrebbe intascato dei super cachet.

La verità di Eliana Michelazzo sui cachet presi da Barbara D'Urso

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Pamela Perricciolo, nel corso della lunga chiacchierata-confessione che ha fatto con Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato che Eliana, per tutte le varie ospitate che ha fatto nel salotto tv di Live - Non è la D'Urso in prime time, avrebbe intascato un compenso record di ben 7 mila euro a settimana.

Eliana Michelazzo, la verità sui cachet

Una cifra a dir poco cospicua che non è passata affatto inosservata e che ha suscitato subito un bel po' di polemiche e critiche in rete e sui social.

E così Eliana, dopo i rumors che sono stati messi in giro dalla sua ex socia sui compensi percepiti, ha deciso di fare chiarezza e lo ha fatto rilasciando una nuova intervista esclusiva al settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini. La donna sostiene che da tutta questa vicenda non ha guadagnato un solo euro, anzi ha dichiarato che il caso Pamela Prati non ha fatto altro che 'danneggiarla' dal punto di vista dell'immagine e anche dal punto di vista economico.

'Ho perso 100 mila euro', ha dichiarato la Michelazzo a Chi

La Michelazzo ha addirittura dichiarato, nell'intervista rilasciata a 'Chi', di aver rinunciato al cachet che in queste settimane le è stato offerto sia dai programmi di Barbara D'Urso, sia a quello che le era stato proposto per l'ospitata a Verissimo in presenza della stessa Pamela Prati. 'Ci ho rimesso le spese', ha dichiarato la Michelazzo.

Insomma, stando alle dichiarazioni di Eliana, sembrerebbe che lei in tutta questa situazione sia soltanto una vittima e che questa situazione non le abbia fatto per niente bene.

Parlando della situazione che vige attualmente nella sua agenzia, la Michelazzo sostiene che dopo lo scandalo di Pamela Prati la maggior parte delle persone siano andate via e che molti sponsor si siano ritirati dopo aver sentito parlare di truffa. 'Ho perso 100 mila euro e c'è ancora chi mi vuole devastare', ha aggiunto. E poi ancora nell'intervista concessa a Chi ha rivelato che in questo momento si sta facendo seguire dallo psichiatra Alessandro Meluzzi.